freundlich-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

SRG-Initiative: Alfred Gantner spendet 20'000 an Nein-Komitee

20'000-Franken-Spende: Alfred Gantner stellt sich gegen die SRG-Initiative

23.01.2026, 14:0823.01.2026, 14:08

Die SRG-Initiative, über die im März abgestimmt wird, verspricht viel Spannung. Gemäss neusten Umfragen dürfte es ein äusserst knappes Rennen werden. Dabei erhalten die Gegner der Initiative prominente finanzielle Unterstützung: Wie auf der Internetseite des Nein-Komitees ersichtlich ist, hat Milliardär Alfred Gantner 20'000 Franken für die Abstimmungskampagne gespendet.

Alfred Gantner, Unternehmer, Mitglied des Initiativkomitees, spricht waehrend einer Medienkonferenz des Komitees der Kompass-Initiative zu Zwischenstand der Sammelphase und geplanten weiteren Schritte ...
Milliardär Alfred Gantner stellt sich gegen die SRG-Initiative.Bild: keystone

Gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärt Gantner, er sei zwar der Meinung, dass grundsätzlich viele Bereiche von einer Liberalisierung profitieren würden. Die Medien würden aber nicht dazugehören. «Sie können auf dem freien Markt nicht in vier Landessprachen produzieren», sagt er. Dafür seien die Schweizer Märkte zu klein.

Weiter führt der Co-Gründer der Partners Group aus, er sehe bei der SRG durchaus einige Dinge kritisch. So hinterfragt er etwa das momentane Gebührenmodell – in seinen Augen mache eine Finanzierung über die Steuern mehr Sinn. Dennoch solle die SRG die Chance bekommen, sich zu reformieren. «Man reisst keine Brücke ab, bevor man eine neue gebaut hat», sagt Gantner.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Alfred Gantner in eine politische Diskussion in der Schweiz einmischt. Dabei nimmt der gebürtige Aargauer nie konsequent die Position einer konkreten Partei ein. Während er etwa gegen die EU-Verträge ist und in diesem Bereich damit auf SVP-Linie, sprach er sich zuletzt auch für höhere Steuern für Reiche aus, womit er eher die Position linker Parteien einnahm.

Mehr zu Alfred Gantner:

Der Mann, der plötzlich zu allem etwas zu sagen hat – das ist Alfred Gantner

Bei der SRG-Initiative geht es darum, dass die Radio- und TV-Abgaben für Privathaushalte von 335 auf 200 Franken pro Jahr reduziert werden sollen. Weiter sollen Unternehmen die Abgabe gar nicht mehr bezahlen müssen. Die Abstimmung findet am 8. März statt. (dab)

Mehr zur SRG-Initiative:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Denverclan
23.01.2026 15:08registriert September 2016
Einfach mal ein wenig überlegen, die SRG ist, bei allen Dingen die man durchaus kritisieren darf/kann, das wichtigste Medium, das die Vielfalt in unserem Land hochhält und sich auch kritisch zu allen politischen Themen äussert. Eigentlich DAS bürgerliche Sprachrohr, mit Betonung auf Bürger. Schweizer Bürger vertreten alle politischen Richtungen und Schweizer Bürger haben einen unterschiedlichen Geschmack, in Sachen Kultur, Musik usw. diesem Umstand wird die SRG zu 100% gerecht. Das sollten wir nicht wegwerfen.
212
Melden
Zum Kommentar
20
Dieser Satz hätte wirklich nicht sein müssen
Donald Trump erniedrigt in seiner Rede die Schweiz und deren Regierung. Trotzdem lobt Bundespräsident Guy Parmelin den US-Präsidenten.
«Ich hätte einen Haufen Knieschoner mitbringen sollen für die ganzen Staatenlenker», sagte Gavin Newsom Anfang der WEF-Woche. Der kalifornische Gouverneur spielte damit auf die Europäer an, welche lieber auf den Knien bei US-Präsident Donald Trump betteln, anstatt Widerstand zu leisten.
Zur Story