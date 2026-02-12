trüb und nass
Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) tritt zurück

Der in die Regierung des Kantons Basel-Landschaft gewaehlte Isaac Reber (Gruene, bisher) an einem Point de Presse nach den Gesamterneuerungswahlen in Liestal, am Sonntag, 12. Februar 2023. (KEYSTONE/G ...
Gibt seinen Rücktritt per Ende September bekannt: Isaac Reber. Bild: keystone

Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber tritt zurück

12.02.2026, 10:2412.02.2026, 10:52

Der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) hat am Donnerstag seinen Rücktritt per Ende September 2026 angekündigt. Er steht der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) vor.

«Einer kommt, einer geht», sagte Reber im Landrat in Liestal, nachdem der neue Regierungsrat Markus Eigenmann (FDP) angelobt worden war. Reber gehört seit 2011 der Regierung an und war zunächst Sicherheitsdirektor, bevor er 2019 die BUD übernahm.

«Bereits seit 2019 war ich der Dienstälteste», sagte der 64-jährige Reber am Donnerstag. Das habe er irgendwann gemerkt. Mit dem Rücktritt von Monica Gschwind (FDP) sei bereits das zweite Regierungsratsmitglied vor ihm gegangen, das nach ihm gewählt worden sei. Der andere solche Magistrat war Thomas Weber (SVP). (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
0 Kommentare
