Situation um entmachtete Valérie Dittli eskaliert weiter: So kam es zur Regierungskrise

Eine so zerstrittene Kantonsratsregierung hat die Schweiz kaum je gesehen. Die erste Sitzung nach der Entmachtung Dittlis endete im Fiasko. Warum die Mitte-Politikerin reiche Steuerzahlende begeistert und die FDP entzweit: die Hintergründe der Affäre.

Julian Spörri, Lausanne / ch media

Es ist die nächste Eskalation in einem Politdrama: Am Mittwoch brach Valérie Dittli die Sitzung des Waadtländer Regierungsrates vorzeitig ab, weil sich die sieben Staatsräte nicht einig wurden.