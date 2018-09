Schweiz

Gesundheit

Die wichtigsten Fakten aus dem Sex-Report.



Das sind die 5 wichtigsten Erkenntnisse aus dem grossen Sex-Report

In einer gross angelegten Studie beantworteten 7142 Frauen und Männer zwischen 24 und 26 Jahren Fragen zu ihrer Sexualität. Das Resultat gewährt uns einen intimen Blick in die Schlafzimmer der jungen Schweizerinnen und Schweizer. Die spannendsten Ergebnisse in der Übersicht.

Sex und Gewalt

Es gibt einen grossen Unterschied bei den unerwünschten sexuellen Kontakten und sexuellen Gewalterfahrungen zwischen Frauen und Männern. So sagen 72 Prozent der befragten Frauen, dass sie den allerersten Geschlechtsverkehr als nicht schön empfanden. 65 Prozent der Männer hingegen haben gute bis sehr gute Erinnerungen an den ersten Sex. Analsex empfinden 26 Prozent der Frauen als schön, bei den Männern sind es 66 Prozent.

zur Studie Die Studie basiert auf einem Online-Fragebogen zur Sexualität, den 7142 junge Menschen im zweiten Halbjahr 2017 beantwortet haben. Die Frauen und Männer waren zwischen 24 und 26 Jahre alt. Die Studie wurde von einer Forschergruppe des IUMSP/CHUV, des nationalen Forschungszentrums LIVES der Universität Lausanne, und des Universitätsspitals Zürich durchgeführt und vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert. Hier geht's zum Dokument.

25 Prozent der Frauen sagten, dass es schon einmal gegen ihren Willen zum Sex gekommen ist. Bei Männern war dies bei 8 Prozent der Fall. Auch gibt mehr als die Hälfte der Frauen an, schon einmal Sex zugestimmt zu haben, obwohl sie eigentlich gar nicht wollte. Als Hauptgrund geben sie an, so einen Beziehungsstreit verhindern zu wollen.

Alarmierend sind die Zahlen, welche die sexuelle Gewalt thematisieren: 16 Prozent aller Frauen sind schon einmal vergewaltigt oder Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Bei den Männern sind es 3 Prozent. Durchschnittlich waren die Opfer beim Zeitpunkt des Missbrauchs 15 Jahre alt.

Sex und Internet

Gut die Hälfte aller unter 30-Jährigen hat schon einmal ein Sex-Foto oder -Video von sich selbst verschickt. Frauen verschicken solche Nachrichten laut Studienführer etwas häufiger. Dafür sind es die Männer, welche die Fotos dann weiterverbreiten: 21 Prozent der befragten Männer gaben an, schon einmal ein erhaltenes Sex-Foto weiter verschickt zu haben. Bei den Frauen haben dies nur 9 Prozent schon einmal gemacht.

Männer surfen öfters auf Dating-Webseiten als Frauen. 68 Prozent geben an, das bereits getan zu haben. Bei den Frauen sind es 44 Prozent. Auch kommt es immer öfters zu Sex mit einer Online-Bekanntschaft. So sagen 35 Prozent der Männer schon einmal mit einem Online-Date ins Bett gegangen zu sei. Bei den Frauen sind es 22 Prozent.



37 Prozent der Frauen geben an, noch nie einen Porno geschaut zu haben. Bei den Männern sind es lediglich 4 Prozent. Regelmässig Pornos konsumieren 71 Prozent der Männer und 49 Prozent der Frauen.

Schwangerschaften

11 Prozent der unter 30-jährigen Frauen war bereits einmal schwanger. Die meisten haben das Baby ausgetragen. Von den Schwangeren erlitten 13 Prozent eine Fehlgeburt und 30 Prozent entschieden sich für eine Abtreibung.

Zu einer Schwangerschaft gekommen ist es bei den meisten Frauen, weil sie sich ein Kind gewünscht haben. 33 Prozent aber geben an, dass sie kein Baby wollten und es aufgrund unvorsichtiger Verhütung zur Schwangerschaft gekommen ist.

Homosexualität

Die meisten der Befragten geben an, heterosexuell zu sein und einzig mit dem anderen Geschlecht ins Bett zu geben. Doch 14 Prozent der Frauen und 10 Prozent der Männer sagen, auch schon mal eine homosexuelle Erfahrung gemacht zu haben.

4 Prozent der Männer und 1 Prozent der Frauen bezeichnen sich als homosexuell. 3 Prozent beider Geschlechter sagen über sich, bisexuell zu sein.



Gesundheit

93 Prozent der Befragten verhüten beim ersten Geschlechtsverkehr, meistens mit einem Kondom. Beim letzten Geschlechtsverkehr waren Kondome und die Pille die gebräuchlichsten Verhütungs- und Schutzmethoden. Fast die Hälfte aller Frauen hat bereits die Pille danach genommen.

45 Prozent der unter 30-Jährigen hat schon einmal einen HIV-Test gemacht. Bei fast allen war dieser negativ. Bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sieht die Sache aber etwas anders aus. Fast einer von zehn gab an, bereits einmal eine sexuell übertragbare Krankheit gehabt zu haben. Die Chlamydieninfektion ist die häufigste, gefolgt von dem Papillomavirus und Herpes.

