Es wird wieder geschnupft, geniest und gehustet.

Früher als in den vergangenen Jahren – die Grippewelle hat die Schweiz erfasst



Die Grippewelle hat die Schweiz erfasst. In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit die entsprechenden Schwellenwerte überschritten. Die Grippewelle startet damit in diesem Jahr früher als in den vergangenen Jahren.

In der vergangenen Woche wurden in der Schweiz und Liechtenstein 846 laborbestätigte Grippefälle registriert, wie aus den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom Mittwoch hervorgeht. Das sind rund zwei Drittel mehr als vor einer Woche. Auch im Abwasser steige vor allem die Viruslast des Grippevirus Influenza A in mehreren Regionen an.

Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner registrierte das BAG damit 9,3 Grippefälle. Zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr lag diese Zahl bei 3,5 Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner und damit rund zweieinhalb Mal tiefer. Im vergangenen Jahr wurde ein Wert in der aktuellen Höhe erst rund zwei Wochen später im Jahr erreicht.

Regional gab es die höchste Anzahl bestätigter Fälle auf 100'000 Personen in den Kantonen Tessin (44,30), Wallis (15,35), Basel-Stadt (13,41); die tiefste in den Kantonen Schwyz (1,18), Schaffhausen (2,26) und Uri (2,61).

Stark angestiegen ist in der vergangenen Woche auch die Anzahl von Patientinnen und Patienten, die wegen plötzlich auftretendem hohem Fieber und Husten oder Halsschmerzen eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchten. So suchten in der vergangenen Woche über 8800 Personen in der Schweiz wegen solcher grippeähnlicher Erkrankungen ärztliche Hilfe, rund 65 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Frühe Grippewelle

«Die aktuelle Entwicklung der obligatorischen Fallzahlen ist vergleichbar mit jener in der Saison 2022/2023», schreibt das BAG in einer Situationsbeurteilung zu den neuen Zahlen. In diesem Winter begann die Grippewelle vergleichsweise früh. So wurde in der Grippesaison 2022/23 der Höhepunkt der Grippewelle bereits Mitte Dezember verzeichnet, in den vergangenen beiden Jahren war dies jeweils erst Ende Januar der Fall.

Die Grippe ist in diesem Jahr deutlich früher unterwegs als auch schon.

Trotz des frühen Beginns war die Grippewelle in dieser Saison nicht stärker als in typischen Jahren, wie es in einem Bericht zur Grippesaison 2022/2023 hiess.

Grippeviren verursachen praktisch jeden Winter eine Epidemie. Eine Ausnahme bildete die Grippesaison 2020/21. Wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie, blieb die Grippewelle in diesem Winter aus. Grippefälle traten nur sporadisch auf.

Weitere Viren

Neben den Influenza-Viren, die die Grippe auslösen, zirkulieren auch weitere Viren unter der Schweizer Bevölkerung. Darunter das respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), ein häufiges Virus, das zu Atemwegsinfektionen führen kann. Im Abwasser nimmt die RSV-Last nach BAG-Angaben zurzeit in mehreren Regionen zu. Das deutet laut BAG auf den Beginn einer RSV-Welle hin.

Auch das Coronavirus zirkuliert weiterhin. Die Covid-19-Welle hat allerdings bereits im Oktober einen vorläufigen Höhepunkt überschritten. In der vergangenen Woche haben die Zahlen im Vergleich zur vorherigen Woche leicht abgenommen. Sie sind aktuell tiefer als die Fallzahlen von Influenza. (pre/sda)