Schweizer Fitnesswirtschaft wächst

Die Schweizer Fitnessbranche ist weiter auf Wachstumskurs. Bild: EPA

Schweizer «Muckibuden» weiter auf Wachstumskurs

Die Schweizer Fitnessbranche ist weiter auf Wachstumskurs. Nach dem Einbruch während der Coronakrise wächst die Branche seit Ende 2022 wieder.

Per Ende 2024 gab es hierzulande eine neue Rekordzahl an Fitnesscentern. Mit insgesamt 1395 Center bestehend aus Ketten-, Einzel- und Special-Interest-Fitnesscentern seien es im Vergleich zu 2023 nochmals 3,5 Prozent mehr, wie der Branchenverband swiss active am Dienstag mitteilte.

Auch die Zahl der Mitglieder nahm 2024 mit einem Anstieg um 4,7 Prozent nochmals zu. Mittlerweile seien 1,37 Millionen Menschen Mitglied eines Fitnesscenters. Damit zeige sich die Schweizer Bevölkerung deutlich «fitnessaffiner» als die Nachbarländer.

Hierzulande besitzen laut dem Branchenverband 15,2 Prozent eine Mitgliedschaft in einem Gesundheits-/Fitnesscenter. In Deutschland seien es nur 13,8 Prozent und in Österreich 13,9 Prozent.

Gemeinsam erzielten die Schweizer «Muckibuden» gemäss active swiss 2024 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Franken. Das entspreche einem Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Schnitt kostet eine Jahresmitgliedschaft per Ende 2024 rund 998 Franken. (nib/sda/awp)