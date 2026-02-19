Bündner Regierung genehmigt Verlängerung von Lawinenschutzgalerie am Berninapass

Die Bündner Regierung hat ein Projekt zur Verlängerung und Sanierung des Lawinenschutzstollens Val Urezza entlang des Berninapasses im Puschlav genehmigt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 6,2 Millionen Franken.

Der Eingriff sei notwendig, weil der halb offene Tunnel die aktuellen Sicherheitsanforderungen nicht mehr vollständig erfülle, schreibt die Bündner Regierung am Donnerstag in einer Mitteilung.

Die derzeit 138 Meter lange Struktur werde um etwa 30 Meter in Richtung Norden verlängert. Die Strasse werde zudem um einen Radweg in Richtung Berg erweitert und nach den Arbeiten mindestens 6,5 Meter breit sein. Nach Abschluss der Sanierung sei die Sicherheit auf diesem Strassenabschnitt höher. (sda)