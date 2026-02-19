bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Lawinenschutzgalerie am Berninapass: Regierung genehmigt Verlängerung

Bündner Regierung genehmigt Verlängerung von Lawinenschutzgalerie am Berninapass

19.02.2026, 12:0819.02.2026, 12:08

Die Bündner Regierung hat ein Projekt zur Verlängerung und Sanierung des Lawinenschutzstollens Val Urezza entlang des Berninapasses im Puschlav genehmigt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 6,2 Millionen Franken.

Der Eingriff sei notwendig, weil der halb offene Tunnel die aktuellen Sicherheitsanforderungen nicht mehr vollständig erfülle, schreibt die Bündner Regierung am Donnerstag in einer Mitteilung.

Die derzeit 138 Meter lange Struktur werde um etwa 30 Meter in Richtung Norden verlängert. Die Strasse werde zudem um einen Radweg in Richtung Berg erweitert und nach den Arbeiten mindestens 6,5 Meter breit sein. Nach Abschluss der Sanierung sei die Sicherheit auf diesem Strassenabschnitt höher. (sda)

Mehr zum Thema Lawinen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
1 / 14
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
Schneeflocke
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kurz vor Zermatt: Lawinengang im Wallis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Walliser Staatsanwältin Pilloud: «Journalisten warten vor meinem Haus»
Die seit Wochen in der Kritik stehende Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud hat sich in einem Interview mit dem «Walliser Boten» erstmals geäussert. Der Fall Crans-Montana sei kein Spiel, es gehe um zu viel. Wichtig sei, dass ihr Team keine Entscheidung auf Druck der Medien treffe.
Zur Story