TikTok-Stars, Newcomers und alte Hasen: Diese Acts kommen ans Gurtenfestival 2025

Will Smith, Lola Young oder Edb – das Line-up des diesjährigen Gurtenfestivals ist wieder bunt gemischt. Wer wann spielt und worauf sich Festivalgäste sonst noch freuen können.

Was haben der aufstrebende Berner Musiker Edb, die über TikTok weltberühmt gewordene Lola Young und Will Smith gemeinsam? Sie alle treten zwischen dem 16. und dem 19. Juli am Gurtenfestival in Bern auf.

Das Festival auf dem Berner Hausberg jährt sich dieses Jahr zum 42. Mal. Neben dem kompletten Programm hat das Festivalteam am Donnerstag auch einige Neuerungen bekannt gegeben.

Das finale Line-up in der Übersicht.

Mittwoch

Hauptbühne

Macklemore

Nina Chuba

Shaboozey

Zeltbühne

Zartmann

Jeremias

Judeline

AVAION

Die Schweizer ESC-Kandidatin Zoë Më tritt wie Nemo im Jahr zuvor auf der kleinen Bühne auf. Bild: keystone

Waldbühne

Jule X

Baby Volcano

Zoë Më

David DiAlma

Donnerstag

Lola Youngs Song «Messy» wurde zum TikTok-Hit. Video: YouTube/LolaYoungVEVO

Hauptbühne

K.I.Z

Lola Young

Saint Levant

Tshegue

Zeltbühne

Peso Pluma

Mustard

Nathy Peluso

Lady Wray

Waldbühne

Sirens Of Lesbos

Edb

Crème solaire

Ele A

LUM

Der 22-jährige aufstrebende Berner Musiker Edb tritt am Donnerstag auf der Waldbühne auf. Bild: KEYSTONE

Freitag

Hauptbühne

CRO

Franz Ferdinand

Berq

Sylvie Kreusch

Zeltbühne

Polo & Pan

Noga Erez

Jersey

JACOTÉNE

Waldbühne

Steiner & Madlaina

Vendredi sur Mer

Nathalie Fröhlich

Paula Della Corte

Robot Dog Funeral

Die Schweizerin Paula Dalla Corte gewann 2020 die Casting-Show The Voice of Germany. Bild: www.imago-images.de

Samstag

Hauptbühne

Will Smith

Max Herre & Joy Denalane

CA7RIEL & Paco Amoroso

Loi

Zeltbühne

$oho Bani

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Apsilon

UCHE YARA

Waldbühne

Troubas Kater

Soft Loft

Da Cruz

Linda Elys

Karl Kave & Durian

Er wird das Gurtenfestival musikalisch abschliessen: der japanische DJ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U. Video: YouTube/HÖR BERLIN

Mehr Toiletten und ein neuer Fussweg

Zum Schluss gibts noch gute Neuigkeiten für Leute, die nicht gern im Stehen pinkeln oder denen das Gedränge beim Hinaufspazieren ein Graus ist. So haben die Veranstalter einerseits angekündigt, mehr Toiletten zur Verfügung zu stellen. Neu soll pro 48 Besucherinnen und Besucher eine Toilette zur Verfügung stehen.

Andererseits werden dieses Jahr ein neuer Zugang und ein neuer Fussweg zum Festivalgelände geöffnet. Festivalgäste können so von Spiegel/Blinzern hochlaufen.

Die Hauptbühne des Berner Gurtenfestivals. Bild: KEYSTONE

Schliesslich hat das Team des Gurtenfestivals auch eine weitere Bühne angekündigt, auf der aber keine Musik laufen soll. Weitere Informationen dazu sollen später folgen.

Tickets waren am Donnerstag noch in allen Kategorien erhältlich.

