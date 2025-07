Einsprachen und Rekurse verhindern Wohnbauprojekte am häufigsten

Einsprachen seien für 60 Prozent und Rekurse für 61 Prozent der Befragten eine grosse Hürde für die Realisierung von Wohnbauprojekten, teilten die Bundesämter am Dienstag gemeinsam mit. Raumplanerische Vorgaben sehen 37 Prozent der Befragten als grosse Hürde an. Befragt wurden im Rahmen einer externen Studie 440 Wohnbauproduzenten.

Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, ...

Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.

Früher vs. heute – so sehen Filmlocations jetzt aus

Das Schicksal von Alessandra zeigt, was in der Schweizer Wohnpolitik derzeit schiefläuft

Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Oberurnen GL

Am Sonntag hat ein 34-jähriger Automobilist in Oberurnen GL beim Einbiegen in eine Strasse einen vortrittsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der 71-jährige Töfffahrer verletzte sich bei der Kollision der beiden Fahrzeuge so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle starb.