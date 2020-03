Schweiz

International

Coronavirus: Aktuelle Zahlen zur Schweiz, zu Europa und dem Rest der Welt



Wie sich das Coronavirus international verbreitet – eine Übersicht zur Lage

Das Coronavirus verbreitet sich nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Die Fallzahlen steigen in allen Ländern exponentiell, nur in Südkorea und China scheint sich die Lage vorerst zu beruhigen.

Damit du den Überblick darüber behältst, wie sich die Situation in der Welt entwickelt, haben wir folgende Grafiken zusammengestellt:

Stand der Daten: 27. März Alle hier verwendeten Daten stammen aus den Daily Reports der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie werden zwei Mal pro Woche aktualisiert, jeweils am Montag und am Donnerstag.

Die Schweiz und Europa

Die Schweizer Kurve glich in den letzten Wochen sehr stark jener von Italien. In Italien sind mittlerweile laut Zahlen der WHO 7505 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die Fallzahlen sind fast so hoch wie jene in China. Ein solches Szenario gilt es in der Schweiz so gut wie möglich zu verhindern. Mittlerweile ist die Schweizer Kurve im Vergleich zu Italien etwas abgeflacht.

Bild: daten: who / grafik: watson

Die Kurve der Schweiz gleicht mittlerweile eher jener von Frankreich. Frankreich ist der Schweiz jedoch fünf bis sieben Tage voraus. In unserem Nachbarland im Westen sind bislang 1331 Personen an Covid-19 verstorben.

Bild: daten: who / grafik: watson

In der Zwischenzeit wurde aber die deutsche Kurve immer steiler. Diese gleicht im Moment fast exakt jener aus Italien:

Bild: daten: who / grafik: watson

In Deutschland sind dafür interessanterweise die Sterberaten sehr viel tiefer. Bei fast 36'508 bestätigten Fällen verzeichnet die Bundesrepublik 198 Todesfälle, das entspricht einer Todesrate von etwa 0,5 Prozent.

Die Zahlen für Spanien sind hingegen gar nicht gut. Die Kurve der Ansteckungen ist mittlerweile steiler als jene aus Italien und auch die Todesfälle häufen sich stark:

Bild: daten: who / grafik: watson

Die WHO meldete am Freitag 3434 Todesfälle. Seit dem Vortag sind etwas mehr als 700 dazugekommen. Die Sterberate liegt hier bei über 7 Prozent.

In Österreich scheint sich das Coronavirus dagegen eher langsam zu verbreiten. In unserer unmittelbaren Umgebung ist Österreich das Land mit der flachsten Kurve:

Bild: daten: who / grafik: watson

Aus Österreich wurden der WHO bis am Freitag 34 Todesfälle gemeldet.

Fallzahlen der WHO am 27. März: Schweiz: 9714

Italien: 74'386

Frankreich: 24'920

Deutschland: 36'508

Spanien: 47'610

Österreich: 5888

quelle: who

Was passiert in den USA?

Die USA kämpfen ebenfalls mit der Coronavirus-Epidemie. Mittlerweile haben die Vereinigten Staaten weltweit die höchsten Fallzahlen. Die Kurve ist noch steiler als in Italien und Spanien:

Bild: daten: who / grafik: watson

Auch die Todesfälle häufen sich zur Zeit stark in den USA:

Bild: daten: who / grafik: watson

Besonders beunruhigend sind diese Zahlen im Hinblick darauf, dass alle anderen in dieser Grafik abgebildeten Länder bereits vor Wochen erhebliche Massnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus ergriffen haben. In den USA ist dies nicht der Fall.

Ausserdem sind praktisch alle Bundesstaaten betroffen. Die höchsten Zahlen vermeldet New York mit 39'000 Infizierten und 466 Todesfällen.

Wann wurden welche Massnahmen ergriffen?

Die Länder in Europa haben unterschiedlich schnell auf die Pandemie reagiert:

Bild: daten: who / grafik: watson

Italien hat zwar am frühesten reagiert, am 9. März waren die Fallzahlen aber bereits höher als in allen anderen Ländern, als diese die Ausgangssperren verhängten. Österreich reagierte am schnellsten mit einer Ausgangssperre. Im Vergleich mit den restlichen Nachbarländern ist hier die Kurve auch am flachsten.

Spanien verhängte die Ausgangssperre ebenfalls früher als die Schweiz, da waren die Fallzahlen jedoch auch schon einigermassen hoch. Frankreich und die Schweiz verschärften die Massnahmen beide am 17. März.

In Deutschland gibt es bislang noch keine Ausgangssperre, die bundesweit beschlossen wurde. Einige Bundesländer haben solche oder Ähnliches bereits auf Eigeninitiative eingeführt, zum Beispiel Berlin.

Bild: daten: who / grafik: watson

* China hat in den betroffenen Regionen bereits am 29. Januar eine komplette Ausgangssperre verhängt.

** Südkorea hat bisher auf eine Ausgangssperre verzichtet. Die Regierung betreibt aber ein Tracing aller Fälle und Ausgangssperren gelten für einzelne stark betroffene Regionen.

*** Iran hat zwar am 13. März eine Ausgangssperre angekündigt, bisher wurde sie aber nicht konsequent umgesetzt.

Die USA haben bisher noch keine nationalen Massnahmen ergriffen. In einzelnen Bundesstaaten gilt jedoch bereits der Notstand, zum Beispiel in New York.

Diese Länder sind bislang noch nicht betroffen (laut WHO)

Der Blick auf die Karte zeigt es: Es gibt kaum noch ein Land, das nicht vom Coronavirus betroffen ist. Einzig die hier schwarz eingefärbten Länder haben gemäss der WHO noch keinen Fall gemeldet. Das muss nicht heissen, dass es auch keine Fälle gab. Die allermeisten der 26 Staaten sind entweder kleine Inseln, sehr verschlossen (z. B. Nordkorea) oder im Krieg (z. B. Jemen).

bild: datawrapper

