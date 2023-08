Migros macht Werbung in Malaga – das steckt dahinter

watson-Userin Sophie staunte wohl nicht schlecht, als sie im spanischen Malaga die folgende Werbung auf Deutsch erblickte:

Was könnte hier wohl fehlen? Doch nicht etwa eine Migros-Filiale! Bild: zvg

Das fragliche Plakat wird an einer Bushaltestelle im Herzen der Küstenstadt ausgestellt. Ganze acht Buslinien bedienen die Haltestelle – da wird der eine oder andere die Migros-Werbung entdecken.

Hier liegt die Bushaltestelle: bild: google maps

Doch was steckt da dahinter? Wird die Migros bald nach Spanien expandieren? Migros im Ausland wäre keine Neuheit: In der Türkei gibt es tatsächlich Migros-Filialen. Bis in den 70er-Jahren handelte es sich um ein Tochtergeschäft des Schweizer Unternehmens, mittlerweile sind die Läden unabhängig. Kommt das jetzt auch in Malaga?

«Sommerlich-leichte Aktion mit typischem Migros-Humor»

Die Migros schafft Klarheit: Sprecher Pablo Esquinca erläutert auf Anfrage von watson, dass das Werbeplakat Teil einer kleinen und kurzen Kampagne, die nur in bestimmten Ferienorten im Ausland veröffentlicht wird, sei. Die Kampagne sei von der Werbeagentur Wirz entworfen worden. Esquinca erklärt:

«Diese Werbung ist einfach eine sommerlich-leichte Aktion. Wir hatten die spontane Idee, mit dem typischen Migros-Humor unsere Kundinnen und Kunden in ihren Ferien zum Schmunzeln zu bringen.»

So wird nicht nur in Malaga die frech-fröhliche Werbung ausgespielt: Insgesamt seien 342 Plakate an beleibten Ferienorten in Spanien und Italien angebracht worden, so Esquinca. So kämen die Plakate etwa auch in Venedig, Verona, Gran Canaria oder Mallorca zum Einsatz.

«Wir hoffen natürlich, dass Plakate erspäht werden und für ein Schmunzeln sorgen», schreibt der Migros-Sprecher. Die Migros würde sich freuen, wenn Schweizer Feriengäste die erspähten Migros-Plakate auf den sozialen Medien teilen.

