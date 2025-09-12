wechselnd bewölkt15°
Forbes-Ranking Diese 32 Dörfer sollen schöner sein als Lauterbrunnen

Schönste Dörfer der Welt: Lauterbrunnen.
Wir wollen ja fair sein: Auch Lauterbrunnen erhält nur einen Google-Screenshot.Bild: screenshot google

Diese 32 Dörfer sollen schöner sein als unser Lauterbrunnen

Eine Liste mit den schönsten Dörfern der Welt und die Schweiz ist nur einmal vertreten und dann erst noch weit hinten? Kann das wirklich sein? Wir machen den Test.
12.09.2025, 19:4012.09.2025, 19:40
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler
Mehr «Schweiz»

Die schönsten Reiseziele, die lebenswertesten Städte, die besten Restaurants – wir alle lieben Rankings. Und noch viel mehr lieben wir Rankings, zu denen wir einen speziellen Bezug haben oder über die wir uns aufregen können. Nun hat das Wirtschaftamagazin Forbes diesen Spätsommer ein Ranking herausgebracht, in dem die Schweiz ja eigentlich brillieren müsste: die 50 schönsten Dörfer der Welt. Doch – oh Schreck, oh Graus! – die Schweiz ist mit Lauterbrunnen nur einmal vertreten. Und dann erst noch nur auf Rang 33.

Kann das wirklich sein? Gibt es weltweit 32 Dörfer, die schöner sind als Berner Oberländer Heimatidylle? Wir setzen das auf den Prüfstand – mit dem gnadenlosen Google-Street-View-Test ohne stilisierte Sonnenuntergangsbilder.

Inhaltsverzeichnis
Bibury 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Hallstatt 🇦🇹Reine 🇳🇴Giethoorn 🇳🇱Gasadalur 🇫🇴Oia 🇬🇷Bourtange 🇳🇱Kotor 🇲🇪Shirakawa-go 🇯🇵Batad 🇵🇭Russell 🇳🇿Mrauk U 🇲🇲Adare 🇮🇪Steg 🇱🇮Eguisheim 🇫🇷Manarola 🇮🇹Valldemossa 🇪🇸Zhouzhuang 🇨🇳Ghandruk🇳🇵Cam Thanh 🇻🇳Monsanto 🇵🇹Spania Dolina 🇸🇰Victoria 🇨🇦Purmamarca 🇦🇷Izamal 🇲🇽Ubud 🇮🇩Motovun 🇭🇷Ogunquit 🇺🇸Boquete 🇵🇦Chefchaouen 🇲🇦Coffee Bay 🇿🇦Sidi Bou Said 🇹🇳Deine Meinung

Bibury 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Als Aquarell-Traum beschreibt «Forbes» das englische Städtchen.

Schönste Dörfer der Welt: Bibury, England
Bild: screenshot google

Hallstatt 🇦🇹

Malerisch ist das Städtchen am gleichnamigen See zweifellos. Mit etwas weniger hochgedrehtem Kontrast sieht es aber gleich etwas gewöhnlicher aus.

Schönste Dörfer der Welt: Hallstatt, Österreich
Bild: screenshot google
Warum Hallstatt gerade von Touristen überrannt wird – und was «Frozen 2» damit zu tun hat

Reine 🇳🇴

Für das norwegischen Dörfchen werden die Nordlichter als Pluspunkt angegeben. Aber auch ohne diese ist die Landschaft ziemlich malerisch.

Schönste Dörfer der Welt: Reine, Norwegen.
Bild: screenshot google

Giethoorn 🇳🇱

In den Niederlanden sind Kanäle natürlich nie weit. Diese gibt es – neben Strohdächern – auch in Giethoorn.

Schönste Dörfer der Welt: Giethoorn, Niederlande.
Bild: screenshot google

Gasadalur 🇫🇴

In der Schweiz gelte Gasaldur wohl ehe als Weiler, denn als Dorf. Aber dass die Landschaft wunderschön ist, lässt sich nicht bestreiten.

Schönste Dörfer der Welt: Gasaldur, Färöer Inslen
Bild: screenshot google

Oia 🇬🇷

Wie Zuckerwürfel seien die Häuser auf der griechischen Insel Santorini in die Klippen geschnitzt. Doch Instagram und Realität sind oft zwei unterschiedliche Dinge.

Schönste Dörfer der Welt: Oia, Santorini, Griechenland.
Bild: screenshot google

Bourtange 🇳🇱

Die besondere Sternform des Dörfchens in der Niederlande fällt vom Boden leider nicht besonders auf.

Schönste Dörfer der Welt: Bourtange, Niederlande
Bild: screenshot google

Kotor 🇲🇪

Mittelalterliche Architektur, Berge und eine Bucht an der Adriaküste – man versteht, warum diese Städtchen aus Montenegro in die Liste aufgenommen wurde.

Schönste Dörfer der Welt: Kotor, Montenegro.
Bild: screenshot google

Shirakawa-go 🇯🇵

Wie sieht japanisches Winterwunderland eigentlich im Sommer aus? So.

Schönste Dörfer der Welt: Shirakawa-go, Japan
Bild: screenshot google

Batad 🇵🇭

Das Dörfchen in den Philippinen ist mitten in die Reisterrassen gebaut, die schon über 2000 Jahre dort stehen.

Schönste Dörfer der Welt: Batad, Philippinen
Bild: screenshot google

Russell 🇳🇿

Kleine Städtchen am Meer sind oft schön. Aber ist Russell in Neuseeland wirklich so speziell?

Schönste Dörfer der Welt: Russell, Neuseeland
Bild: screenshot google

Mrauk U 🇲🇲

Die Stadt mit über 35'000 Einwohnern als Dorf zu bezeichnen, braucht doch einiges an Fantasie. Aber die buddhistische Geschichte des Orts ist äusserst spannend.

Schönste Dörfer der Welt: Mrauk U, Myanmar.
Bild: screenshot google

Adare 🇮🇪

Das irische Städtchen punktet mit einer alten gothischen Kirche – ansonsten sieht es aus, wie oft auf den britischen Inseln.

Schönste Dörfer der Welt: Adare, Irland.
Bild: screenshot google

Steg 🇱🇮

An diesem Panorama gibt es nichts auszusetzen – ausserdem wollen wir es uns mit den Liechtensteinern ja nicht schon wieder verscherzen 😉

Wir haben Malbun beleidigt – so überzeugend kontern die Liechtensteiner
Schönste Dörfer der Welt: Steg, Liechtenstein.
Bild: screenshot google

Eguisheim 🇫🇷

Quasi ein Vorort von Colmar, findet sich in Eguisheim die klassische elsässische Architektur.

Schönste Dörfer der Welt: Eguisheim, Frankreich
Bild: screenshot google

Manarola 🇮🇹

Dass Italien mit den Cinque Terre mal noch vertreten sein wird, war ja zu erwarten.

Die schönsten Dörfer der Welt: Manarola, Italien.
Bild: screenshot google

Valldemossa 🇪🇸

«Valldemossa erhebt sich wie ein Schlaflied aus Stein», schreibt Forbes. Sehr poetisch klar, aber das Städtchen auf der spanischen Insel Mallorca kann sich echt sehen lassen.

Schönste Dörfer der Welt: Valldemossa, Spanien.
Bild: screenshot google

Zhouzhuang 🇨🇳

Mit seinen Kanälen und Steinhäusern mahnt Zhouzhuang ein wenig an Venedig. Die Realität sieht allerdings industrieller aus.

Schönste Dörfer der Welt: Zhouzhuang, China.
Bild: screenshot google

Ghandruk🇳🇵

Auf über 1900 Metern liegt dieses Dorf in Nepal am Fuss des Annapurna.

Schönste Dörfer der Welt: Ghandurk, Nepal
Bild: screenshot google

Cam Thanh 🇻🇳

Cam Thanh ist eigentlich ein Viertel der vietnamesischen Stadt Hoi An. «Forbes» verspricht ein Dörfchen, das «zwischen Kokosnusshainen und Gezeitenbächen verwoben» sei.

Schönste Dörfer der Welt: Cam Thanh, Vietnam
Bild: screenshot google

Monsanto 🇵🇹

Wegen seiner idyllischen Lage in den Bergen war dieses portugiesische Städtchen auch oft Teil von Filmaufnahmen.

Schönste Dörfer der Welt: Monsanto, Portugal.
Bild: screenshot google

Spania Dolina 🇸🇰

«Forbes» verspricht für dieses slowakische Dörfchen viel Grün (was durchaus zu stimmen scheint) und eine reiche Minenbau-Geschichte.

Schönste Dörfer der Welt: Spania Dolina, Slowakei.
Bild: screenshot google

Victoria 🇨🇦

Das Städtchen auf Prince Edward Island scheint neben dem alten Leuchtturm nicht besonders viel zu bieten.

Schönste Dörfer der Welt: Victoria, Kanada.
Bild: screenshot google

Purmamarca 🇦🇷

Die Felswände in den argentinischen Anden sollen im Morgenlicht pink glühen. Das lässt sich auf Google leider nicht beweisen.

Schönste Dörfer der Welt: Purmacmarca, Argentinien.
Bild: screenshot google

Izamal 🇲🇽

Oh, ein Ort, an dem ich selbst auch schon war. Izamal liegt auf der Yucatan Halbinsel. Die Kirche d Convento de San Antonio de Padua mit ihren gelben Fassaden ist schön, zudem hat es noch einige Maya-Ruinen. Nach einem halben Tag hat man es aber gesehen.

Schönste Dörfer der Welt: Izamal, Mexico.
Bild: screenshot google

Ubud 🇮🇩

Mit 74'000 Einwohnern wird hier der Begriff Dorf schon arg gedehnt. Abgesehen von malerischen Tempeln kommt die indonesische Stadt denn auch ziemlich urban daher.

Schönste Dörfer der Welt: Ubud, Indonesien.
Bild: screenshot google

Motovun 🇭🇷

«Wie eine Krone sitzt Motovun auf den nördlichen Hügeln von Istria», schreibt «Forbes». Das stimmt. Nur ist das im Dörfchen selbst weniger gut zu sehen als auf Drohnenaufnahmen von weit weg.

Schönste Dörfer der Welt: Motovun, Kroatien.
Bild: screenshot google

Ogunquit 🇺🇸

Die Lage an der Küste des Bundestaats Maine ist schön. Ansonsten ist Ogunquit aber eine US-Kleinstadt wie viele andere.

Schönste Dörfer der Welt: Ogunquit, USA
Bild: screenshot google

Boquete 🇵🇦

Im panamaischen Kaffeeanbaugebiet gelegen, punktet dieses Städtchen vorwiegend mit der Landschaft und nicht mit beschaulichen Dorf-Vibe.

Schönste Dörfer der Welt: Boquete, Panama
Bild: screenshot google

Chefchaouen 🇲🇦

Die Besonderheit dieser Stadt (46'000 Einwohner) in Marokko sind die diversen in Blau gehaltenen Gebäude.

Die schönsten Dörfer der Welt: Chefchaouen, Marokko.
Bild: screenshot google

Coffee Bay 🇿🇦

Wer seine Ruhe will, ist hier an der Südostküste Südafrikas sicher richtig.

Schönste Dörfer der Welt: Coffee Bay, Südafrika.
Bild: screenshot google

Sidi Bou Said 🇹🇳

Eigentlich ein Vorort der tunesischen Hauptstadt Tunis, beschriebt «Forbes» den Ort als «mediterrane Träumerei».

Schönste Dörfer der Welt: Sidi Bou Said, Tunesien.
Bild: screenshot google

Deine Meinung

Bleibt noch die Frage? Taugt die Liste etwas? Sind tatsächlich alle 32 Dörfer schöner als Lauterbrunnen? Oder gibt es noch andere Dorf-Geheimtipps auf der Welt? Lass es uns im Poll und in der Kommentarspalte wissen.

Waren wirklich alle 32 Dörfer schöner als Lauterbrunnen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 128 Personen teilgenommen

Apropos schöne Dörfer:

Rauszeit
Das sind 8 der schönsten Dörfer der Schweiz – wetten, du kennst nicht alle?
Rauszeit
Das sind 8 der schönsten Dörfer der Schweiz – wetten, du kennst nicht alle? (Teil 2)
Vermeintlich langweilige Touristenbilder mal anders
1 / 25
Vermeintlich langweilige Touristenbilder mal anders

Den Touristen mal zeigen, wie es sich anfühlt, so gehalten zu werden.Bild: imgur
Wasserpistolen gegen Massentourismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
