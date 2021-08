Deutlich mehr Ansteckungen mit dem Coronavirus, mehr Spitaleintritte, aber wiederum markant weniger Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Das ist die Bilanz des am Donnerstag veröffentlichten Wochenberichts des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für die Schweiz und Liechtenstein für den Zeitraum vom 2. bis 8. August.



45 Prozent mehr neue Coronavirus-Ansteckungen registrierte das BAG in der untersuchten Woche: 7607 nach 5249 in der Vorwoche – das sind 88 pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner (sogenannte Inzidenz) gegenüber 61 in der Woche davor. Am meisten betroffen war die Altersklasse der 20- bis 29-Jährigen, am wenigsten jene der 0- bis 9-Jährigen sowie der 60-Jährigen und Älteren.



Bei den Spitaleintritten stieg die Zahl von 91 auf 138. Nach einem kontinuierlichen Rückgang seit Ende März/Anfang April war die Zahl der Hospitalisierungen seit Anfang Juli wieder angestiegen. In der Berichtswoche befanden sich im Durchschnitt 53 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivpflegestation, das sind 36 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Zahl der Todesfälle verringerte sich im Vergleich zur Vorwoche von 10 auf 3 und blieb somit nach Einschätzung des BAG auf tiefem Niveau.



Obwohl sie gegen Covid-19 geimpft sind, sterben Menschen am oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bisher betrafen diese sogenannten Impfdurchbrüche mit einer Ausnahme immer Personen über 80 Jahre. 19 Menschen starben trotz zweimaliger - also vollständiger - Covid-19-Impfung seit dem 27. Januar dieses Jahres an oder im Zusammenhang mit dem Virus. Von den 563 vollständig Geimpften und trotzdem Angesteckten im selben Zeitraum mussten 103 in Spitalbehandlung.