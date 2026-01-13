sonnig
WEF 2026: Flughafen Zürich rechnet mit 1000 zusätzlichen Flügen

Flughafen Zürich rechnet mit 1000 zusätzlichen Flügen rund ums WEF

13.01.2026, 15:4313.01.2026, 15:43

Wegen des Weltwirtschaftsforums (WEF) nächste Woche in Davos rechnet der Flughafen Zürich mit rund 1000 zusätzlichen Flugbewegungen – vereinzelt auch nach 23.30 Uhr. Entlastung bringt dabei der Militärflugplatz Dübendorf.

Ein Armeefahrzeug fährt an parkierten Privatjets von WEF-Teilnehmern vorbei am Mittwoch, 28. Januar 2009 auf dem Militaerflugplatz in Duebendorf. (KEYSTONE/Urs Jaudas)
Der Militärflugplatz in Dübendorf.Bild: KEYSTONE

Der Flugverkehr am Flughafen Zürich nimmt vor, während und nach der Konferenz zu: Neben Business-Jets und Staatsflugzeugen sind auch vermehrt politische und sicherheitsrelevante Helikopter im Einsatz, wie aus einer Medienmitteilung des Flughafens Zürich vom Dienstag hervorgeht.

Konkrete Angaben zu den WEF-Teilnehmenden, die via Zürich anreisen, macht der Flughafen keine. Bilder zeigen, dass am Sonntag und auch am Dienstag US-Militärtransporter am Flughafen Zürich landeten. Das WEF bestätigte am Dienstag die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump in Davos.

Flüge auch nach 23.30 Uhr möglich

Am Flughafen Zürich werden rund 1000 Zusatzflüge während des WEF erwartet. Das sind ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren. Da viele Teilnehmende kurzfristig planen und die Zahl der verfügbaren Standplätze begrenzt ist, handle es sich bei den Angaben um eine Schätzung, betont der Flughafen. Vereinzelt könne es in dieser Zeit zu Flugbewegungen nach 23.30 Uhr kommen, heisst es.

In Zürich gilt eine Nachtflugsperre von 23.30 bis 6 Uhr. Die Zeit von 23 Uhr bis 23.30 Uhr ist jedoch ausschliesslich für verspätete Starts und Landungen vorgesehen. Ab 23.30 Uhr braucht es eine Ausnahmebewilligung.

Zusätzliche Standplätze in Dübendorf

Zur Entlastung des Flughafens Zürich werden auf dem Militärflugplatz Dübendorf 30 Standplätze für Businessflugzeuge angeboten, wie ein Armeesprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Parked planes of the airline Swiss at the airport in Duebendorf, Switzerland on Monday, 23 March 2020. The bigger part of the Swiss airplanes are not in use due to the outbreak of the coronavirus. (KE ...
Der Militärflugplatz soll dem Flughafen Zürich als Entlastung dienen.Bild: KEYSTONE

Zusammen mit dem militärischen Flugverkehr wird es demnach auch in Dübendorf mehr Flugbewegungen geben. Der genaue Umfang ist unklar, er hänge von der Auftragslage und vom Wetter ab, so der Armeesprecher. Er geht jedoch davon aus, dass sich der Mehrverkehr im ähnlichen Rahmen wie in den vergangenen Jahren bewegen wird.

Von Dübendorf aus gibt es laut dem Armeesprecher auch zivile Helikopter, die nach Davos fliegen. Die militärischen Helikopter fliegen hauptsächlich völkerrechtlich geschützte Personen vom Flughafen Zürich aus nach Davos. Weiter weist er darauf hin, dass der Flugplatz Dübendorf während des WEF ein Zollflugplatz sei, also eine Schengen-Aussengrenze, und daher entsprechend gesichert werden müsse. (sda)

Mehr zum WEF:
Diese Politikerinnen und Politiker kommen ans WEF
1 / 15
Diese Politikerinnen und Politiker kommen ans WEF
Stargast des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist wohl auch in diesem Jahr wieder Wolodymyr Selenskyj.
quelle: pd
