Olivia Rodrigo tritt am 11. Juni 2024 in Zürich auf. Bild: www.imago-images.de

Olivia Rodrigo kommt nach Zürich – so hast du die besten Chancen auf Tickets

Sie ist erst 20, gehört aber schon zu den ganz Grossen: Olivia Rodrigo kommt 2024 für ein Konzert nach Zürich. Wie du an Tickets kommst, und alle anderen wichtigen Infos, erfährst du in der Übersicht.

Dann kommt Rodrigo in die Schweiz

Olivia Rodrigo tourt ab Februar 2024 mit den Songs ihres kürzlich veröffentlichten zweiten Studioalbums «Guts» um die Welt. Während sie zuerst zahlreiche Konzerte in ihrer US-amerikanischen Heimat spielt, stattet sie auch Europa einen Besuch ab – auch in Zürich schaut der US-Superstar vorbei, und zwar am 11. Juni 2024 im Hallenstadion.

Rodrigo wurde 2021 mit ihrem Song «Drivers License» weltbekannt und legte anschliessend mit Liedern wie «Good 4 U» oder «Vampire» nach, die allesamt Platz 1 in den US-Charts erreichten und ihr bereits drei Grammys einbrachten.

Das musst du machen, um an Tickets zu kommen

Die Nachfrage ist bekanntlich gewaltig, wenn Weltstars in Zürich auftreten – im Juli wurde das bei Taylor Swifts Konzert besonders augenscheinlich. Und auch für Olivia Rodrigo werden die Fans wohl (virtuell) Schlange stehen.

Das funktioniert wie folgt: Ab sofort kann man sich via ticketmaster.ch für den Vorverkauf registrieren. Die Registrierung ist Pflicht, ohne kommt man gar nicht in den Pool an Fans, die im Anschluss via Zufallsprinzip für den Vorverkauf auserwählt werden.

Wer zu diesen Glücklichen gehört, erhält dann einen einmaligen Zugangscode, mit dem man am Verkauf teilnehmen kann. Dann erst kann man die Tickets tatsächlich erwerben. Im Vorverkauf gilt im Gegensatz zur Registration das First-come-first-served-Prinzip: Nur wer schnell genug ist, kriegt ein Ticket.

Die Registrierung für den Vorverkauf ist kostenlos und noch bis 17. September um 22 Uhr möglich. Am 20. September erhalten die Registrierten dann eine Mail, in der ihnen mitgeteilt wird, ob sie am Vorverkauf teilnehmen können oder auf die Warteliste gesetzt wurden. Ist man auf der Warteliste, besteht weiterhin die Möglichkeit, erneut via Zufallsprinzip – bei noch verfügbaren Tickets – nachzurücken und am Vorverkauf teilzunehmen.

Der Vorverkauf selbst startet am 21. September um 15 Uhr.

Diese Alternativen gibt es

Falls du deine Chancen, Rodrigo live zu sehen, erhöhen möchtest und dich auch nicht scheust, dafür ein wenig zu reisen, kannst du dich auch für die Konzerte in den Nachbarländern registrieren. Rodrigo tritt beispielsweise auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien oder den Niederlanden auf. Die nächstgelegenen Optionen sind München, Frankfurt, Köln, Bologna, Paris, Antwerpen und Amsterdam.

Wichtig: Falls du ein Olivia-Rodrigo-Konzert im Ausland besuchen möchtest, musst du dich separat auf der jeweiligen Ticketmaster-Webseite des Landes registrieren.

Die Links zu den Länderseiten gibt es hier.

Somit ist fast alles gesagt – viel Erfolg bei der Ticketjagd!

Übrigens: Falls du ein wenig Inspiration benötigst, wie das mit dem erfolgreichen Ticketkauf funktionieren könnte – watson-Redaktor Patrick Toggweiler verrät hier seine (erfolgreiche) Strategie, wie er Taylor-Swift-Tickets ergattern konnte:

