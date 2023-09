Sie wollen es nochmals wissen: Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards veröffentlichen im Oktober das 24. Studioalbum der Rolling Stones. Bild: keystone

«Hackney Diamonds»: Was bislang zum neuen Rolling-Stones-Album bekannt ist

Vor fast 60 Jahren veröffentlichten «The Rolling Stones» ihr erstes Album. Seither mauserte sich die Gruppe um Mick Jagger zu einer der langlebigsten und erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Trotzdem mussten sich Fans seit 18 Jahren auf neue Songs gedulden. Nun hat die britische Band ein neues Album mit dem Titel «Hackney Diamonds» angekündigt. Was wir dazu wissen:

Dann erscheint das Album

Tatsächlich ist es nicht 18 Jahre her, seit die Stones ein Album veröffentlicht haben. 2016 erschien «Blue & Lonesome», diese Platte enthielt jedoch keine neuen Tracks, sondern zwölf gecoverte Blues-Songs. Am 20. Oktober 2023 ist es nun so weit, Fans dürfen sich über 12 neue Songs freuen.

Die Tracklist

Die Lead-Single von «Hackney Diamonds» heisst «Angry» und wurde bereits veröffentlicht, inklusive Musikvideo:

Hinzu kommen «ein paar Lovesongs, Balladen und Country-Songs», wie die Band bereits verriet. Hier die komplette Tracklist:

Angry Get Close Depending On You Bite My Head Off Whole Wide World Dreamy Skies Mess It Up Live by the Sword Driving Me Too Hard Tell Me Straight Sweet Sounds of Heaven Rolling Stone Blues

Diese Künstler mischen mit

Lady Gaga durfte beim Song «Sweet Sounds of Heaven» mitwirken. Bild: keystone

Am Album mitgearbeitet haben selbstverständlich die Stones Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood selbst. Auf drei Songs sollen sogar die Drums des verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts zu hören sein. Doch wie bereits jetzt bekannt ist, sind auch zahlreiche bekannte Features mit dabei:

Elton John

Lady Gaga

Paul McCartney

Stevie Wonder

Billy Wyman

Andrew Watt

Steve Jordan

Darryl Jones

Matt Clifford

So entstand das Album

«Hackney Diamonds» soll in nur zwei Monaten aufgenommen und produziert worden sein, sagt die Band. Bild: keystone

In einem Livestream mit Jimmy Fallon verriet die Rockband weitere Details zur Entstehung des Albums. «Wir haben es ziemlich schnell fertig bekommen, es gab viele Ideen, die herumgeflogen sind. Wir haben sie vergangene Weihnachten gesammelt», sagte Keith Richards im Livestream. Mick Jagger doppelt sogar noch nach und meint, man sei ziemlich faul gewesen.

So sei das Album tatsächlich in nur zwei Monaten entstanden: «Wir hatten schon was gemacht. Und dann haben wir uns einfach eine Deadline gesetzt. Keith und ich machten die Songs an Weihnachten, stellten sie im Januar fertig und mixten sie im Februar», so Jagger. Und woher stammt der Titel des Albums? «Hackney Diamond», so wird im Londoner Stadtteil Hackney ein eingeschlagenes Autofenster genannt.

Die ersten Reaktionen

Den ersten Reaktionen auf den Livestream und den Song «Angry» zufolge sind die Stones-Fans bislang zufrieden. Der Song sei eine Zeitreise in die 70er-Jahre zurück, schwärmt ein Fan. Die Stones seien vor allem eines: alt, meinen hingegen andere:

Doch besonders nach dem Livestream gibt es auch kritische Stimmen. Dieser sei im besten Fall «holprig» verlaufen, im schlimmsten eine «Pannen-Show» gewesen, so der Tenor in der Musikpresse. (leo)