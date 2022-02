Bild: keystone

Vieles deutet daraufhin, dass der Bundesrat am Mittwoch weitgehend die Rückkehr zur Normalität ausruft. Das heisst:, Ungeimpfte dürfen wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Denkbar ist, dass der Bundesrat die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in Spitälern, Altersheimen und eventuell in Läden verlängert. Damit bleibt die Covid-Verordnung zur besonderen Lage in abgespeckter Form in Kraft. Laut Recherchen der «CH Media»-Zeitungen könnte die «besondere Lage» bald Geschichte sein. Gemäss Informationen von CH Media beantragt Gesundheitsminister Alain Berset seinen Ratskollegen, Ende März zur normalen Lage zurückzukehren.Die Kantone stünden wieder in der Verantwortung, etwa an Universitäten, Berufsschulen oder Gesundheitseinrichtungen Massnahmen zu erlassen. Allerdings wäre es technisch möglich, zum Beispiel die Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Trams weiterhin national zu regeln, zum Beispiel mit Übergangsbestimmungen in der Epidemienverordnung.Der Bundesrat rief die besondere Lage Ende Februar 2020 aus. Er verbot damals Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.Zwei Wochen später rief die Regierung die «ausserordentliche Lage» aus. Damit konnte er in Eigenregie Massnahmen erlassen. Im Juni 2020 hob er sie wieder auf. Auch in der «besonderen Lage» verfügt der Bundesrat über weitreichende Macht; allerdings muss er die Kantone vor Entscheidungen anhören. Nicht immer fanden sie mit ihren Anliegen Gehör. (chm)