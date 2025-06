Der Bruder der Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone wurde in Italien tot geborgen. Bild: keystone

Bruder von Grünen-Präsidentin Mazzone tot aus dem Meer geborgen

Im italienischen Celle Ligure wurde am Dienstag eine Leiche aus dem Meer geborgen. Beim Verstorbenen handelt es sich gemäss italienischen Medien um einen 42-jährigen Schweizer – den Bruder der Präsidentin der Grünen Partei der Schweiz, Lisa Mazzone. Die Partei bestätigt dies gegenüber Blue News.

Hier liegt Celle Ligure:

Laut der italienischen Zeitung «Il Secolo XIX» wurden am Dienstag Rettungskräfte alarmiert, weil eine Person im Wasser in Not war. Die Hilfe kam für Mazzones Bruder jedoch zu spät. Die Polizei von Savona hat Ermittlungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen.

Der Verstorbene war in der Romandie als konservativer Kommentator bekannt. Er schrieb Berichte für verschiedene Onlineportale. Aufgrund seiner politischen Haltung habe er sich in den letzten Jahren zunehmend von seiner Familie distanziert, heisst es in Medienberichten. (nib)