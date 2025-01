Rund 400'000 Franken: Geschäftsführer veruntreute Geld in Rheinfall-Besucherzentrum

Dieser beinhaltet eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie eine Busse von 4000 Franken. Zudem hat der frühere Geschäftsführer mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, der SV Group, eine Vereinbarung abgeschlossen, in der er deren Forderung in der Höhe von 500'000 Franken anerkennt.

Den Gegenwert der stornierten Eintrittskarten mussten die Angestellten bar aus der Kasse nehmen und dem Chef in einem Couvert aushändigen. Er werde das Geld «für Marketing und andere Firmenbelange» verwenden, begründete er gegenüber den Angestellten das unübliche Vorgehen. Er übernehme die Verantwortung dafür. Von 2017 bis 2021 sollen so über 400'000 Franken zusammengekommen sein.

Der Trick, mit dem der ehemalige Geschäftsführer das Geld seines Arbeitgebers in den eigenen Sack umleitete, war denkbar einfach: Er wies zwei Angestellte an, verkaufte Eintrittskarten für einen kostenpflichtigen Rheinfall-Erlebnispfad fiktiv zu stornieren, wie es in der Anklage heisst. Dies geschah vor allem an Tagen mit grossem Besucherandrang.

Ein früherer Geschäftsführer des Rheinfall-Besucherzentrums beim Schloss Laufen hat am Dienstag vor dem Bezirksgericht in Andelfingen ZH gestanden, rund 400'000 Franken veruntreut zu haben. Er soll eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen.

Hazel Brugger: «Wir verstehen uns übertrieben gut»

Sandra Studer (55) und Hazel Brugger (31) werden die beiden Halbfinale des Eurovision Song Contest in Basel am 13. und 15. Mai 2025 moderieren. Zum grossen Final am 17. Mai wird das Duo zum Trio, da stösst Michelle Hunziker (47) auf der Bühne dazu. watson hat die drei Hosts zum Interview getroffen.

Es wurde schon länger vermutet, seit heute ist klar: Michelle Hunziker ist eine der Moderatorinnen des ESC in Basel. Die gebürtige Tessinerin hat in Italien, in Deutschland und in der Schweiz schon viel Moderationserfahrung bei Liveshows gesammelt. Dieser prall gefüllte Rucksack gibt ihr nun das Rüstzeug für die ganz grosse internationale Bühne.