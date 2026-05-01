sonnig12°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Strafanzeige gegen Rettungskräfte nach Brand in Crans-Montana

Strafanzeige gegen Rettungskräfte nach Brand in Crans-Montana

01.05.2026, 11:0101.05.2026, 11:02
epa12621022 Flowers are laid in the area where a fire broke out, leaving people dead and injured, during New Year?s celebration in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, 01 January 2026. EPA/KANTONSP ...
Ambulanzen während der Todesnacht von Crans-Montana. (Archivbild, 01.01.2026)Bild: keystone

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS ist eine neue Strafanzeige eingereicht worden. Sie richtet sich gegen die Rettungskräfte, die in der Nacht des Brandes der Bar «Le Constellation» im Einsatz standen.

Die Anzeige wurde von Anwälten von Opfern eingereicht, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. Sie bestätigte damit Berichte italienischer und Schweizer Medien.

Im Interview mit der Nachrichtensendung «19h30» des Westschweizer Fernsehens RTS erklärte der italienische Anwalt Fabrizio Ventimiglia am Donnerstagabend, es habe unmittelbar nach dem Brand Mängel in der Versorgung der Verletzten gegeben. «Es fehlte an Tragen, vor allem aber an Rettungsdecken und Sauerstoffflaschen. Diese waren unerlässlich, damit alle Verletzten sofort atmen konnten», sagte er.

Nach Informationen von RTS will die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung zu den Rettungsmassnahmen eröffnen. Diese soll parallel zur Hauptuntersuchung laufen, in der bereits 13 Personen angeklagt sind.

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) zeigte sich in einer Mitteilung «überrascht» über die gegen ihr Dispositiv erhobenen Vorwürfe. «Die vor Ort eingesetzten Teams bestehen stets aus qualifizierten Fachkräften, die speziell für die Bewältigung von Notfällen mit mehreren Verletzten ausgebildet sind», heisst es darin.

Beim Brand in Crans-Montana in der Silvesternacht kamen 41 Menschen ums Leben, 115 Personen wurden verletzt. (sda)

Mehr zu Crans-Montana:

videovideo
Ex-Ständerat Lombardi verliert in italienischer Talkshow zu Crans-Montana die Fassung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie im Labor gezüchtete Haut den Brandverletzten von Crans-Montana hilft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Töff prallt auf Autobahn bei Cham ZG in Auto: 25-Jährige stirbt
Die Mitfahrerin eines Motorrads ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der A4 in Cham ZG ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.
Zur Story