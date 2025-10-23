Die Guezlibox ist für 9.95 Franken in der Migros erhältlich. bild: watson

Hoffentlich sind die Guetzli besser als die Verpackung – finde den Fehler

Eine Guetzlibox aus der Migros sorgt derzeit für Aufsehen. Bei genauem Hinsehen fällt sofort etwas Ungewöhnliches auf – etwas, das es so sonst nirgendwo gibt.

Flavia Kälin Folge mir Raphael Bühlmann Folge mir

Finde den Fehler! Diese Guezlibox hat nämlich etwas ganz Spezielles an sich. Das Rentier des Weihnachtsmannes hat plötzlich fünf Beine. Der Fail ist für 9.95 Franken in der Migros erhältlich, wie der Blick zuerst berichtete.

Mit diesem Rentier ist der Weihnachtsmann extra schnell unterwegs! bild: watson

Wegwerfen kommt für Migros nicht in Frage

Mediensprecherin Sarah Reusser erklärte auf Anfrage, dass die 10'776 Artikel aus Fernost zugekauft worden seien. Ob sie mithilfe von KI erstellt wurden, beantwortete die Migros nicht. «Offensichtlich ist dieses Versehen niemandem aufgefallen», so Reusser. Man versichert jedoch, dass ein Rentier mit fünf Beinen schneller unterwegs sei – «und so die Migros-Produkte noch effizienter zu unseren Kundinnen und Kunden gebracht werden können».



Ob der Fehler zu einer Preisminderung führt, sei noch unklar:

«Vielleicht wird die Box ja sogar zum Kultobjekt – ein kleiner Produktionsfehler, der sie einzigartig macht!» Sarah Reusser, Mediensprecherin Migros

Wegwerfen kommt jedoch nicht in Frage. Derzeit prüfe die Migros verschiedene Optionen für eine sinnvolle Weiterverwendung: «Ob als Schnäppchen, als Highlight im Outlet oder vielleicht für einen guten Zweck – die Geschichte dieser Box ist noch lange nicht vorbei.»

watson kann es besser

Migros, aufgepasst! Wir sehen noch mehr Potenzial in der Guetzlibox. Hier sind fünf weitere Varianten, die wir mithilfe von KI erstellt haben:



Aus Rücksichtnahme auf die kleinasiatische Herkunft des hl. Nikolaus. bild: watson/chatgpt

Welch edler Tropfen sich da wohl verbirgt? bild: watson/chatgpt

Santa Baby! bild: watson/chatgpt

Ein bisschen Sport gegen den Festtags-Bauch. bild: watson/chatgpt