Hoffentlich sind die Guetzli besser als die Verpackung – finde den Fehler
Finde den Fehler! Diese Guezlibox hat nämlich etwas ganz Spezielles an sich. Das Rentier des Weihnachtsmannes hat plötzlich fünf Beine. Der Fail ist für 9.95 Franken in der Migros erhältlich, wie der Blick zuerst berichtete.
Wegwerfen kommt für Migros nicht in Frage
Mediensprecherin Sarah Reusser erklärte auf Anfrage, dass die 10'776 Artikel aus Fernost zugekauft worden seien. Ob sie mithilfe von KI erstellt wurden, beantwortete die Migros nicht. «Offensichtlich ist dieses Versehen niemandem aufgefallen», so Reusser. Man versichert jedoch, dass ein Rentier mit fünf Beinen schneller unterwegs sei – «und so die Migros-Produkte noch effizienter zu unseren Kundinnen und Kunden gebracht werden können».
Ob der Fehler zu einer Preisminderung führt, sei noch unklar:
Wegwerfen kommt jedoch nicht in Frage. Derzeit prüfe die Migros verschiedene Optionen für eine sinnvolle Weiterverwendung: «Ob als Schnäppchen, als Highlight im Outlet oder vielleicht für einen guten Zweck – die Geschichte dieser Box ist noch lange nicht vorbei.»
watson kann es besser
Migros, aufgepasst! Wir sehen noch mehr Potenzial in der Guetzlibox. Hier sind fünf weitere Varianten, die wir mithilfe von KI erstellt haben: