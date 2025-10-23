freundlich12°
Migros-Guetzlibox: Wenn das Rentier plötzlich fünf Beine hat

Die Guezlibox ist für 9.95 Franken in der Migros erhältlich.
Die Guezlibox ist für 9.95 Franken in der Migros erhältlich.

Hoffentlich sind die Guetzli besser als die Verpackung – finde den Fehler

Eine Guetzlibox aus der Migros sorgt derzeit für Aufsehen. Bei genauem Hinsehen fällt sofort etwas Ungewöhnliches auf – etwas, das es so sonst nirgendwo gibt.
Flavia Kälin
Raphael Bühlmann
Finde den Fehler! Diese Guezlibox hat nämlich etwas ganz Spezielles an sich. Das Rentier des Weihnachtsmannes hat plötzlich fünf Beine. Der Fail ist für 9.95 Franken in der Migros erhältlich, wie der Blick zuerst berichtete.

Mit diesem Rentier ist der Weihnachtsmann extra schnell unterwegs!
Wegwerfen kommt für Migros nicht in Frage

Mediensprecherin Sarah Reusser erklärte auf Anfrage, dass die 10'776 Artikel aus Fernost zugekauft worden seien. Ob sie mithilfe von KI erstellt wurden, beantwortete die Migros nicht. «Offensichtlich ist dieses Versehen niemandem aufgefallen», so Reusser. Man versichert jedoch, dass ein Rentier mit fünf Beinen schneller unterwegs sei – «und so die Migros-Produkte noch effizienter zu unseren Kundinnen und Kunden gebracht werden können».

Ob der Fehler zu einer Preisminderung führt, sei noch unklar:

«Vielleicht wird die Box ja sogar zum Kultobjekt – ein kleiner Produktionsfehler, der sie einzigartig macht!»
Sarah Reusser, Mediensprecherin Migros
Wegwerfen kommt jedoch nicht in Frage. Derzeit prüfe die Migros verschiedene Optionen für eine sinnvolle Weiterverwendung: «Ob als Schnäppchen, als Highlight im Outlet oder vielleicht für einen guten Zweck – die Geschichte dieser Box ist noch lange nicht vorbei.»

watson kann es besser

Migros, aufgepasst! Wir sehen noch mehr Potenzial in der Guetzlibox. Hier sind fünf weitere Varianten, die wir mithilfe von KI erstellt haben:

Aus Rücksichtnahme auf die kleinasiatische Herkunft des hl. Nikolaus.
Welch edler Tropfen sich da wohl verbirgt?
Santa Baby!
Ein bisschen Sport gegen den Festtags-Bauch.
Kuh Santa
Wie es sich für den Samichlaus gehört!

19 normale Dinge, die irgendwie verstörend falsch aussehen
19 normale Dinge, die irgendwie verstörend falsch aussehen

Die Funktion ist dieselbe, der Kaffee ist auch nicht anders, und doch würde man sehr gern auf den Munddeckel verzichten. Irgendwie.Bild: imgur
Affäre am Coldplay-Konzert – dieser Kiss-Cam-Fail geht gerade viral
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Russland übergibt 1000 Soldaten-Leichen +++ Russen sollen fünf Zivilisten erschossen haben
23 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sind 55 Jahre alt oder älter. Gleichzeitig gehen seit 2020 mehr Menschen in Rente, als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Ohne gezielte Förderung älterer Mitarbeitender könnte es schwierig werden, den Personalbedarf in der Zukunft zu decken, schreibt das Beratungsunternehmen von Rundstedt.
Zur Story