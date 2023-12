Zirkuslegende ist tot: Clown Gaston ist 72-jährig gerstorben

Der langjährige Clown Gaston Häni aus dem Zirkus Conelli ist am Mittwoch im Alter von 72 Jahren in Arbon TG einer Krebserkrankung erlegen. Dies teilte der Zürcher Weihnachtszirkus am Donnerstag mit.

Gaston (r.) mit Rolf Knie junior 1976 im Circus Knie. Bild: KEYSTONE

Der 1951 geborene Gaston war mit seinem Kollegen Roli im Winter jeweils ein fester Bestandteil im Weihnachtszirkus Conelli.

Gemeinsam mit Rolf Knie und dem Weissclown Pipo Sosman ging Gaston mit dem Schweizer National-Circus Knie von 1973 bis 1977 auf Tournee. 1976 wurde Gaston erstmals ans Circus Festival von Monte Carlo eingeladen – und vom damaligen Fürsten Rainier von Monaco ausgezeichnet.

Ab 2011 war er mit Roli im Schweizer Zirkus Nock engagiert, in dem er bereits 1968 an der Seite seiner Mutter Carola - einer begnadeten Clownin - erstmals auftrat. 2015 absolvierten Gaston und Roli mit dem Zirkus Nock die letzte Schweizer-Tournee. 2017 erhielt Clown Gaston beim internationalen Zirkus-Festival in Val d’Oise–Dumont bei Paris den «Lifetime Achievement Award».

Gaston 2001 an der Premiere des Circus Royal in Weinfelden. Bild: KEYSTONE

Auch auf der Bühne erfolgreich

Gaston Häni wuchs gemäss seiner Website unter anderem in Frankreich und Spanien auf, verbrachte dann die Schulzeit in Zürich und Winterthur. Bereits im Alter von vier Jahren hatte er seine ersten Auftritte in der Manage. Seine zahlreichen Engagements führten ihn während seiner Karriere schliesslich auch zum Circus Krone München und dem österreichischen Nationalcircus Louis Knie.

Häni spielte ebenfalls auf vielen Theaterbühnen im In- und Ausland. Ausserdem wirkte er gemäss seiner Website zwischen 1977 und 1994 in verschiedenen Dokumentar- und Fernsehfilmen mit und bestritt Fernsehauftritte in Sendungen wie «Teleboy» und «Verstehen Sie Spass?».

«Er war einer der grössten Zirkus-Clowns aller Zeiten», schrieb der Zirkus Conelli in seiner Mitteilung über den Tod von Gaston Häni. Trotz seiner schweren Krebserkrankung habe er seine Liebenswürdigkeit und den Schalk in seinen Augen nie verloren. (saw/sda)