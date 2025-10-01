wechselnd bewölkt10°
Swissmint lanciert neue Sondermünzen zum Thema Schweizer Seen

Swissmint ehrt die Schweizer Seen mit neuen Sondermünzen – so sehen sie aus

01.10.2025, 11:1501.10.2025, 11:15

Am 30. Oktober können bei Swissmint zwei neue Sondermünzen gekauft werden, die ersten beiden einer vierteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Seen im Fokus.

Den Auftakt machen die beiden Silbermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee», später werden dann zusätzlich die Sondermünzen «Genfersee» und «Vierwaldstättersee» lanciert.

Und so sehen die neuen Stücke aus: 👇

Neue Swissmint-Sondermünze Lago Maggiore
Die Sondermünze «Lago Maggiore».Bild: Swissmint
Swissmint-Sondermünze Luganersee
Die Sondermünze «Luganersee».Bild: Swissmint

Die Angaben zu den neuen Swissmint-Münzen

Folgende Angaben macht Swissmint zu den beiden Münzen:

  • 20 Schweizer Franken
  • Legierung: Silber 999
  • Durchmesser: 33 Millimeter
  • Gewicht: 20 Gramm
  • Auflage
    Unzirkuliert: 7500 Stück
    Polierte Platte: 3500 Stück
  • Preis
    Unzirkuliert: 30 Franken
    Polierte Platte: 79 Franken

Die neuen Silbermünzen sind dabei im Abonnement enthalten. Der Online-Verkauf startet am 30. Oktober ab 8 Uhr im Swissmint-Webshop. (ome)

Swissmint ehrt die Schweizer Luftfahrt mit neuer Münze – so sieht sie aus
Entwürfe für die ersten Franken-Münzen
1 / 10
Entwürfe für die ersten Franken-Münzen

Für die ersten Münzen wurden diverse Entwürfe eingereicht. (bild: schweizerisches bundesarchiv)
quelle: schweizerisches bundesarchiv
300 altrömischen Goldmünzen in Como entdeckt
Video: srf
