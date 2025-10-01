Swissmint ehrt die Schweizer Seen mit neuen Sondermünzen – so sehen sie aus
Am 30. Oktober können bei Swissmint zwei neue Sondermünzen gekauft werden, die ersten beiden einer vierteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Seen im Fokus.
Den Auftakt machen die beiden Silbermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee», später werden dann zusätzlich die Sondermünzen «Genfersee» und «Vierwaldstättersee» lanciert.
Und so sehen die neuen Stücke aus: 👇
Die Angaben zu den neuen Swissmint-Münzen
Folgende Angaben macht Swissmint zu den beiden Münzen:
- 20 Schweizer Franken
- Legierung: Silber 999
- Durchmesser: 33 Millimeter
- Gewicht: 20 Gramm
- Auflage
Unzirkuliert: 7500 Stück
Polierte Platte: 3500 Stück
- Preis
Unzirkuliert: 30 Franken
Polierte Platte: 79 Franken
Die neuen Silbermünzen sind dabei im Abonnement enthalten. Der Online-Verkauf startet am 30. Oktober ab 8 Uhr im Swissmint-Webshop. (ome)