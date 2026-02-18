ESC

Erkennst du diesen ehemaligen Schweizer ESC-Act?

Doch, doch! Die sangen mal für die Schweiz am Eurovision Song Contest. Erinnerst du dich?

Es war anno 2005. Damals, noch zu viert, sahen sie so aus:

Heute:

Damals, 2005:

Bild: imago

Na, vielleicht dämmert es. Es ist ...

... – tadaa! – Vanilla Ninja, der Schweizer Eurovisions-Beitrag 2005! «Cool Vibes» hiess der Song – remember?

Und, hey, der achte Schlussrang im Grande Finale war eines der besseren Resultate für die Schweiz.

Nur, dass an dieser gitarrenbewaffneten Girlgroup ziemlich genau nichts Schweizerisches war. Nönö, beheimatet war Vanilla Ninja stets in Tallinn, Estland.

Und ihre Heimat Estland ist es auch, für die Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder und Kerli Kivilaan alias Vanilla Ninja nun am diesjährigen Eurovision Song Contest antreten. Letztes Wochenende gewannen sie den Songwettbewerb Eesti Laul des estnischen Rundfunkveranstalters ERR, und somit werden sie in Wien mit ihrem Beitrag «Too Epic To Be True» dabei sein.

Ob der Song tatsächlich «zu unglaublich geil, um wahr zu sein» ist, wird sich spätestens im 1. Halbfinale am Dienstag 12. Mai, zeigen.

(obi)