Nicht erschrecken! Das helle gelbe Ding, dass du diese Woche sehen wirst, ist die Sonne

Erinnert ihr euch noch an das gelbe Ding, das von Zeit zu Zeit am Himmel stand? Es hat seinen Weg zurück zu uns gefunden – so lautet die freudige Wetterprognose für diese Woche.

Bis auf einige – zugegebenermassen sehr selten gewordene – Momente, haben wir in den letzten Wochen kaum etwas von ihr gesehen, geschweige denn gespürt – nun kommt die Sonne aber zurück und beschert uns diese Woche Frühlingsgefühle.

Es kommt uns nicht nur so vor, als wäre dieser Jahresstart wettertechnisch besonders trist ausgefallen. Die Statistik bestätigt das Gefühl: An der Messstation Zürich-Fluntern sind seit Jahresbeginn bis 5. Februar erst 42,7 Stunden Sonnenschein gemessen worden, sagt Stephan Baden von Meteo Schweiz auf Anfrage. Das ist nicht einmal halb so lange, wie 2022 – letztes Jahr waren es im gleichen Zeitraum 116,8 Stunden. Zugegeben, letztes Jahr waren Januar und Februar mit ziemlich viel Sonne gesegnet.

Die Januar-Norm für diesen Messstandort liegt zwischen 1991 und 2020 bei 59,7 Sonnenstunden. Trotzdem: Im Schnitt erlebten wir im gleichen Zeitraum deutlich mehr Sonnenstunden als dieses Jahr.

Sonniger Wochenausblick

Nun dürfen wir aufatmen. Laut dem Experten darf sich die Deutschschweiz in den nächsten Tagen auf viel Sonne freuen.

Dienstag: Einige Hochnebelfelder entlang der Voralpen bis 1100-1400 Meter, ansonsten meist sonnig



Mittwoch: Am Vormittag entlang der Voralpen einige Hochnebelfelder bis 1300 Meter möglich, ansonsten sonnig



Donnerstag: Gelegentlich hohe Wolkenfelder, meistens jedoch sonnig bei Temperaturen von bis zu 3 Grad



Freitag: Einige hohe Wolkenfelder, meistens jedoch sonnig bei Temperaturen von bis zu 3 Grad.



Samstag: Meistens sonnig und in den Bergen milder, gegen Osten hin hohe Wolkenfelder und Temperaturen von bis zu 4 Grad



Sonntag: Sonnig und in den Bergen relativ mild, Temperaturen von bis zu 5 Grad



(anb)