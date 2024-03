Film über stummen kurdischen Jungen erhält Grossen Preis von Genf

Szene aus «Name Me Lawand» (2022).

Der diesjährige Grosse Preis von Genf des Internationalen Filmfestivals und Forums für Menschenrechte (FIFDH) geht an die britische Produktion «Name Me Lawand». Der Film handelt von einem stummen irakisch-kurdischen Jungen, der mit seinen Eltern nach Grossbritannien flieht und dort neue Wege entdeckt, sich auszudrücken.

Im britischen Derby wird Lawand mit Hilfe von Freiwilligen an der Royal Scholl for the Deaf aufgenommen und entwickelt sich zu einem charismatischen, neugierigen Jungen. Der Regisseur Edward Lovelace begleitete Lawand während vier Jahren und lernte dabei selber die britische Zeichensprache.

Aus der Sicht der Behindertenpolitik sei dieser Film «progressiv und ergreifend», schrieb die Jury in ihrer am Samstag veröffentlichten Begründung. Sie sieht in dem Werk «eine Hommage an alle Kinder, die mit dem Unvorstellbaren konfrontiert sind». Der Grosse Preis von Genf ist mit 10'000 Franken dotiert.

Präsentation des FIFDH-Programms im Februar. Bild: keystone

Der Gilda Viera de Mello-Preis in Höhe von 5000 Franken wurde dem palästinensischen Film «Life is Beautiful» von Mohamed Jabaly verliehen. Dieser zeige «die Gewalt der Grenzen, aber auch die Solidarität und die Entschlossenheit eines Individuums, ein würdiges Leben zu führen».

Der ebenfalls mit 5000 Franken dotierte Preis der Welt-Organisation gegen Folter geht an den Regisseur Jialing Zhang für seinen Film «Total Trust». Dieser schildert darin die Verfolgung chinesischer Menschenrechtsverteidiger und zeigt, wie das Leben von Millionen von Menschen mit dem Einsatz modernster technologischer Überwachungsinstrumente streng kontrolliert wird.

Die 22. Ausgabe des FIFDH geht am Sonntagabend zu Ende. Während zehn Tagen nahmen mehr als 30'000 Festivalbesucher und über 250 Gäste daran teil. (sda)