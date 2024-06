Die Solothurner Literaturtage fanden dieses Jahr zum 46. Mal statt, 10. Mai 2024. Bild: keystone

Co-Leitung der Solothurner Literaturtage tritt zurück

Die beiden Co-Leitenden der Solothurner Literaturtage haben ihren Rücktritt bekannt gegeben. Nathalie Widmer und Rico Engesser hätten sich entschieden, nach zwei Jahren ihre Zusammenarbeit zu beenden, teilte der Vorstand der Literaturtage am Samstag mit.

«Wir konnten uns zwar in zahlreichen Bereichen gut ergänzen, aber für eine längerfristige Co-Leitung sind wir zu verschieden», werden die beiden in der Mitteilung zitiert. Der Vorstand bedauere den Entscheid «ausserordentlich». Die Stelle werde in den nächsten Tagen ausgeschrieben. (sda)