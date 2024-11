Berner Trams bis Samstag im Depot +++ Es schneit wieder in Zürich und Bern

Auf den schneebedeckten Zürcher Strassen hat es in der vergangenen Nacht oft gekracht: Die Kantonspolizei Zürich verzeichnete in ihrem Einzugsgebiet von Donnerstagabend um 18 Uhr bis Freitagmorgen um 6 Uhr rund 150 Unfälle.



In der Regel blieb es dabei bei Beulen am Auto oder anderen Sachschäden, wie die Kantonspolizei am Freitag auf Anfrage mitteilte. Bei rund einem halben Dutzend der gemeldeten Unfälle verletzten sich Personen unbestimmt.



Die Zahl der Unfälle im Kanton Zürich wird am Ende aber noch höher ausfallen: Auch am Freitagmorgen dürften sich noch weitere Kollisionen zugetragen haben. Zudem stehen die Zahlen der Stadtpolizeien Zürich und Winterthur noch aus. (sda)

Bild: keystone