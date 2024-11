Der erste Schnee ist da: Busse in Bern fahren nicht mehr ++ Probleme auf der Strasse

Der erste messbare Schnee fällt im Flachland und in den tiefen Alpentälern durchschnittlich in der ersten Dezemberhälfte, wie es in einem Beitrag von Meteonews vom Donnerstag hiess. In St.Gallen kann es dagegen durchschnittlich schon am 11. November und in Chur am 25. November schneien. Eher später dran sind dagegen Genf und Lugano, wo im Mittel erst in der zweiten Dezemberhälfte Schnee fällt.



Den frühsten Schneefall seit Messbeginn verzeichnet der Kanton Luzern. 1936 schneite es dort schon am 7. Oktober. (sda)