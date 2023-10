Der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos) hat seine Wiederwahl im ersten Wahlgang verpasst. Er landete mit 12'045 Stimmen auf dem dritten Platz hinter dem SP-Kandidaten Simon Stocker. Problemlos schaffte es dagegen erneut Hannes Germann (SVP), der zweite Schaffhauser Vertreter in der kleinen Kammer.



Der 62-Jährige Minder wurde als Urheber der «Abzockerinitiative» bekannt. Der Unternehmer wurde 2011 in den Ständerat gewählt und schloss sich als Parteiloser der SVP-Fraktion an. 2015 und 2019 gelang ihm problemlos die Wiederwahl. Für eine Stellungnahme war er nach Publikation des Ergebnisses zunächst nicht erreichbar.



Besser als Minder schnitt der ehemalige Schaffhauser Stadtrat Stocker ab, der 13'456 Stimmen erhielt. In der Stadt Schaffhausen lag er sogar auf dem ersten Platz. Der 42-jährige Altersexperte erreichte jedoch nicht das absolute Mehr, das bei 13'939 Stimmen lag.



Komfortabel wiedergewählt wurde der zweite Schaffhauser Ständerat Hannes Germann (SVP) mit 15'490 Stimmen. Er ist bereits seit 2002 im Amt und damit der amtsälteste Parlamentarier in der kleinen Kammer. Der 67-Jährige Betriebsökonom und frühere Lehrer und Journalist politisiert nicht immer stramm auf Parteilinie, wurde aber immer wieder mit sehr guten Resultaten wiedergewählt. (sda)