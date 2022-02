An der links-grünen Mehrheit im Zürcher Stadtrat wird sich nach dem heutigen Wahlgang zwar voraussichtlich nichts ändern – die Spannung ist aber dennoch gross. Denn es treten einerseits acht der neun Bisherigen erneut an, andererseits schicken die etablierten Parteien gleich neun weitere Kandidierende ins Rennen.



Frei wird einzig der Sitz von Tiefbauvorstand Richard Wolff: Der erste Zürcher Stadtrat der Alternativen Liste (AL) verzichtet auf eine Wiederwahl. Seine Partei will den seit 2013 gehaltenen Sitz mit Gemeinderat Walter Angst verteidigen.



Die SP will mit Gemeinderätin Simone Brander ihren 2018 verlorenen vierten Sitz zurückerobern. Die Grünen treten neben ihren beiden Bisherigen mit dem 23-jährigen Dominik Waser an. Die FDP nimmt mit Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel einen dritten Sitz ins Visier.



Für die SVP, die seit 1990 im Zürcher Stadtrat nicht mehr vertreten ist, steigen die Gemeinderäte Stephan Iten und Roland Scheck in den Wahlkampf. Für die bislang ebenfalls nicht vertretenen Mitte-Parteien werden Kantonsrat Josef Widler (Mitte) und Gemeinderat Roger Föhn (EVP) von den Wahlplakaten lächeln. Die GLP strebt offiziell keinen zweiten Sitzgewinn an, die junge GLP hat aber Serap Kahriman für die Stadtratswahlen nominiert.



Das Stadtpräsidium ist nicht umstritten; gegen Corine Mauch (SP), die bei ihrer letzten Wiederwahl 2018 doppelt so viele Stimmen wie Herausforderer Filippo Leutenegger (FDP) holte, tritt niemand an.