Das Haberstal in der Gemeinde Stadel. Bild: keystone

Liveticker

Ab 9 Uhr live: So erklärt der Bund die brisante Standortwahl für das Atommüll-Tiefenlager

Die Nagra schlägt nach fast 50-jähriger Standortsuche die Region Nördlich Lägern in der Zürcher Gemeinde Stadel für das Endlager von radioaktivem Abfall vor.

Details dazu werden ab 9 Uhr bekannt. Wir berichten live.

Was ist die Nagra? Die Nagra, die «Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle», wurde 1972 von den Verursachern gegründet. Also den Betreibern der Kernkraftwerke. Mit dabei ist auch der Bund. Er ist für die Entsorgung zuständig. Seit also 50 Jahren wird nach einer sicheren Entsorgung der Abfälle und zwar in der Schweiz gesucht. Nördlich Lägern: Umstrittene Standortwahl Übers Wochenende wurde bekannt und vom Bund bestätigt: Nördlich Lägern ist der Ort der Wahl. Ausgerechnet dieser Standort wurde vor einigen Jahren als ungeeignet eingestuft. Was hat bei der Nagra also zum Umdenken geführt? Das wird sie um 9 Uhr erklären (müssen).



Roman Mayer , Vizedirektor Bundesamt für Energie BFE

, Vizedirektor Bundesamt für Energie BFE Matthias Braun , CEO Nagra

, CEO Nagra Monika Stauffer , Leiterin Sektion Radioaktive Abfälle, Bundesamt für Energie BFE

, Leiterin Sektion Radioaktive Abfälle, Bundesamt für Energie BFE Felix Altorfer , Leiter Aufsichtsbereich Entsorgung ENSI

, Leiter Aufsichtsbereich Entsorgung ENSI Martin Neukom, Regierungsrat Kanton Zürich, Vorsitzender Ausschuss der Kantone im SGT Es informieren:

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) informiert um 9 Uhr in Bern über den Entscheid, der am Samstag nach einer Informationsveranstaltung für die betroffene Bevölkerung durchgesickert war. Fest steht auch, wo die sogenannte «Heisse Zelle» gebaut wird: Die Brennelement-Verpackungsanlage soll beim Zentralen Zwischenlager in Würenlingen AG entstehen.

Die Region

Die Region Nördlich Lägern liegt im Zürcher Unterland. Sie umfasst zwölf Gemeinden im Kanton Zürich und drei im Kanton Aargau, in der zusammen rund 52'000 Personen wohnen und die eine Fläche von gut 123 Quadratkilometer ausmacht. Zur Standortregion gehören zudem über 30 weitere Gemeinden, die von einem möglichen Tiefenlager betroffen sind – auch aus den Nachbarkantonen und Deutschland.

Die wichtigsten natürlichen Barrieren bei einem geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle sind stabile und dichte Gesteinsschichten, wie der Kanton Zürich auf seiner Internetseite schreibt. Sie sollen verhindern, dass Radioaktivität aus dem Tiefenlager austreten kann.

Erste Einlagerung etwa im Jahr 2050

Nach dem Standortentscheid vom Montag wird die Nagra gegen Ende 2024 ihr Gesuch bei den Bundesbehörden einreichen. Voraussichtlich erst 2029 wird der Bundesrat den definitiven Standortentscheid fällen. Danach muss das Bundesparlament das Lager genehmigen. Es ist absehbar, dass es danach eine Volksabstimmung geben wird.

Baustart ist für das Jahr 2045 vorgesehen. Gemäss Planung der Nagra könnten erste Abfälle dann um das Jahr 2050 eingelagert werden. Danach folgt eine «Beobachtungsphase», die 50 Jahre lang dauern soll. Im Jahr 2115 soll das Lager dann verschlossen werden.

Drei potenzielle Standorte diskutiert

Seit fast 50 Jahren wurde in der Schweiz nach einem geeigneten Standort für die Lagerung radioaktiver Abfälle gesucht. Dafür gab es zuletzt drei potenzielle Standortgebiete: Neben Nördlich Lägern waren dies Standorte in der Region Zürcher Weinland sowie in der Region Jura Ost im Aargau (Bözberg). Nördlich Lägern war vorübergehend aus dem Rennen gefallen, wurde aber dann wieder als möglicher Standort ins Auge gefasst.

In dem Lager sollen schwach-, mittel- und hochradioaktive atomare Abfälle für Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren tief im Boden versenkt werden, bis sie zur Unschädlichkeit zerfallen.