Liveticker

Verkehr Schweiz: Diese Projekte auf Strasse und Schiene haben Priorität

Die Medienkonferenz im Livestream.Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS
Liveticker

ETH-Experte informiert: So soll der Bund Strassen und Schienen ausbauen

Den Autobahnausbau hat das Stimmvolk abgelehnt. Der Bahn-Ausbauschritt kostet deutlich mehr als geplant. Nun soll ein Gutachten zeigen, welche Projekte auf Strasse und Schiene Priorität haben und welche warten können.
09.10.2025, 13:0009.10.2025, 13:20
  • Den von Verkehrsminister Albert Rösti forcierten Autobahnausbau hat die Schweizer Stimmbevölkerung im November versenkt.
  • Der beschlossene Ausbau des Zugverkehrs (Bahn-Ausbauschritt 2035) kostet 14 Milliarden Franken zusätzlich.
  • Der Bund muss deshalb Prioritäten setzen beim Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen. Ein Gutachten der ETH Zürich soll zeigen, was jetzt und was erst später gebaut werden soll.
  • Am Donnerstag präsentiert Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH, seine wichtigsten Befunde.
13:28
Kostengünstigere Lösungsansätze
Die ETH sieht für diverse Projekte kostengünstigere oder alternative Lösungsansätze.

Einen Teil der Kosten für gewisse Projekte wird erst nach 2045 anfallen. Das kommt der Rechnung bis 2045 zugute.

Drei Viertel der Beträge stünden für Projekte der obersten Priorität zur Verfügung. Die restlichen Mittel für Projekte mit einer tieferen Priorität.
13:22
Geplante Nationalstrassen- und Bahn-Projekte viel zu teuer
Ein wichtiger Teil der Studie ist die Finanzierbarkeit. Das UVEK hat der ETH einen Finanzierungsrahmen vorgegeben für die Jahre 2025 bis 2045.

Der Finanzrahmen berücksichtigt etwa den Werterhalt, der auf den verschiedenen Strecken ausgeführt werden muss.

Die ETH hat festgestellt, dass die geplante Nationalstrassen- und die Bahn-Finanzierung rund um das drei- bis vierfache «überbucht» wäre. Bei den Agglomerationsprojekten besteht kein Finanzierungsengpass.
13:15
Investitionen in sieben Regionen aufgeteilt
Aktuell befinde sich die Schweiz bezüglich Verkehrsinfrastruktur-Planung in einer Zwischenphase.

Die ETH hat im Gutachten sieben Regionen gebildet. Am meisten Investitionen sind im «Metropolitanraum» Zürich angedacht.

Die ETH wollte transparent, ganzheitlich und verkehrsträgerübergreifend arbeiten.

Die Projekte wurden in eine 6-teiligen Skala aufgeteilt, von sehr bis gar nicht prioritär.
13:10
Gesamtsumme von 113 Milliarden Franken
Die ETH hat 500 Einzelprojekte angeschaut und diese entsprechend gruppiert.

Aus 500 Einzelprojekten wurden 226 einzelne Priorisierungen.

Die Gesamtsumme der Projekte beläuft sich auf 113 Milliarden Franken, davon 39 Milliarden bei den Nationalstrassen, 62 Milliarden bei der Bahn und 12 Milliarden bei Agglomerationsprojekten.
13:07
Zwei Auslöser für den Auftrag des UVEK
Ausgelöst wurde das Gutachten durch das Nein des Stimmvolks zum Autobahnausbau im November letzten Jahres. Ebenso durch die Mehrkosten beim Bahn-Ausbau in Milliardenhöhe.

Im vom UVEK in Auftrag gegebenen Gutachten gilt der Fokus auf den Jahren 2025 bis 2045. Das UVEK hat der ETH Zürich einen Finanzrahmen vorgegeben.

Das Gutachten hat sich mit allen Verkehrsarten auseinandergesetzt. Also Strasse und Schiene.

Weidmann betont, dass der Fokus auf der Priorisierung lag. Es galt, den Bedarf und den Finanzrahmen abzuwägen und zu schauen, welche Verkehrsprojekte Priorität geniessen sollten und welche weniger.
13:05
«Ein Fachgutachten»
Weidmann betont, dass es sich um ein Fachgutachten handle, nicht um ein politisches Gutachten. Dem Gutachten werde ein politischer Prozess folgen.
13:01
Die Medienkonferenz beginnt
Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich, wird nun seine Resultate präsentieren.
13:01
ETH-Gutachten rät zu Fokus auf wichtige Bahn- und Strassenprojekte
Der Bund muss bei Ausbauprojekten für Bahn und Nationalstrassen Prioritäten setzen. Ein Gutachten der ETH rät dazu, den Schwerpunkt bei grossen Schlüsselprojekten zu setzen. Kleinteilige Verbesserungen hingegen würden keinen wesentlichen strukturellen Mehrwert bringen.

Am Donnerstag wird das Gutachten in Bern vorgestellt. Ergänzt werden sollen die grossen Projekte gemäss der im Auftrag des Bundesrats erstellten Analyse mit gezielten Ausbauten an kapazitätskritischen Stellen im Netz.

Dagegen würden mit kleinteiligen Ausbauten grundlegende Mängel und Kapazitätsengpässe noch über Jahrzehnte bestehen bleiben. Allerdings müssten mehrere Projekte für Strasse und Schiene, darunter auch Schlüsselvorhaben, auf die Zeit nach 2045 verschoben werden. Eine grosse Pendenz bleibe die Modernisierung der Ost-West-Bahnverbindung.

Erstellt wurde das Gutachten im Auftrag von Verkehrsminister Albert Rösti. Ein Auslöser war das Nein an der Urne zu Autobahn-Ausbauten. Ein zweiter war, dass für den schon beschlossenen Bahn-Ausbauschritt Milliarden-Mehrkosten erwartet werden. (sda)
13:00
ETH-Gutachten zu wichtigsten Verkehrsprojekten bis 2045
Im November lehnte das Schweizer Stimmvolk eine Reihe von Autobahn-Ausbauten ab, und etwa zur gleichen Zeit zeigte sich, dass der bereits beschlossene Bahn-Ausbauschritt rund 14 Milliarden Franken zusätzlich kostet, unter anderem wegen zusätzlich nötigen Projekten.

Der Bund muss deshalb Prioritäten setzen beim Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen. Verkehrsminister Albert Rösti veranlasste darum im Januar eine Planung über alle Verkehrsträger hinweg. Diese sollte zeigen, was jetzt und was erst später gebaut werden soll.

Am Donnerstag erläutert Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich, Vorgehen, Kriterien und die wichtigsten Resultate der Priorisierung. Bundesrat Albert Rösti wird danach vor den Medien Stellung nehmen dazu.

«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
Das Parlament hat beschlossen, die Zulassung zum Zivildienst zu erschweren. Dagegen regt sich Widerstand. Am Mittwoch hat ein Komitee das Referendum lanciert.
Es ist ein Rekordwert: Fast 1,9 Millionen Diensttage leisteten junge Schweizer im vergangenen Jahr. 27'237 Zivis waren im Einsatz, darunter 57 Frauen.
Zur Story