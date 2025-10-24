recht sonnig11°
Airbus A320: ältester Flieger der Swiss wird in Spanien verschrottet

«Ein Stück Schweizer Aviatik-Geschichte ist zu Ende gegangen»

24.10.2025, 15:1324.10.2025, 15:13

Der älteste Airbus der Swiss ist nun ausser Dienst und steht auf einem Flugzeugfriedhof. Das verkündete Swiss-Kommunikationschef Michael Weinmann auf LinkedIn. Die A320-Maschine mit der Registrierung HB-IJI war 29 Jahre lang für die Swiss im Einsatz – und erlebte sogar noch die Zeiten der Swissair, berichtet der Blick. Zum Abschied des Flugzeugs schreibt das Reiseportal Travelnews:

«Ein Stück Schweizer Aviatik-Geschichte ist zu Ende gegangen»
Travelnews

Er war der älteste Airbus der Swiss-Flotte.
Er war der älteste Airbus der Swiss-Flotte. bild: imago

Was mit dem Flieger nun passiert

Auf dem grössten Flugzeugfriedhof Europas im spanischen Teruel wird der Airbus A320 nun zerlegt und recycelt. Die Einzelteile werden anschliessend nach Zürich gebracht, wo die Swiss sie für die Wartung ihrer Flotte verwendet. Insgesamt baut der französische Flugzeugverschrotter Tarmac Aerosave rund 200 funktionsfähige Teile aus.

Der A320mit der Registrierung HB-IJI erlebte sogar noch die Zeiten der Swissair.
Der A320mit der Registrierung HB-IJI erlebte sogar noch die Zeiten der Swissair.bild: imago

Beeindruckende Zahlen zu HB-IJI

  • 54'000 Flüge hat die Maschine für die Schweizer Airline absolviert.
  • 139 Destinationen wurden angeflogen.
  • 8,2 Millionen Passagiere transportierte die Maschine.
Hier wird der Kult-Flieger in seine Einzelteile zerlegt.
Hier wird der Kult-Flieger in seine Einzelteile zerlegt. bild: swiss

Letzte Reise

HB-IJI hat ihren letzten Flug bereits hinter sich: Mitte Oktober absolvierte die älteste A320 der Swiss, Baujahr 1996, ihren finalen Linienflug. Am 14. Oktober startete sie in Kopenhagen und landete 78 Minuten später in Zürich. Mit der Landung um 16:40 Uhr am Flughafen Kloten endete offiziell die lange Karriere des Flugzeugs. Am darauffolgenden Dienstag verliess es die Schweiz endgültig und steht jetzt auf dem Flugzeugfriedhof in Spanien. (fak)

