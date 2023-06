Angestellte des Flughafens Genf demonstrieren ihren Unmut über die geplante Lohnreform. Image: Keystone

Angestellte des Genfer Flughafens drohen mit Streik: Ausgerechnet zum Ferienbeginn

Die Gewerkschaft VPOD will am Freitag streiken. Der Grund für den Streik ist die vom Verwaltungsrat des Genfer Flughafens angenommene Lohnpolitik. An diesem Freitag beginnen in den meisten Westschweizer Kantonen die Sommerferien.

Die Angestellten des Genfer Flughafens lehnen die von ihrer Direktion angestrebte neue Lohntabelle ab. Diese wurde am Donnerstag trotzdem vom Verwaltungsrat genehmigt, was die Gewerkschaften verärgert. Deshalb wollen Angestellte am Freitag ab 4 Uhr streiken, wie Le Temps berichtet. Je nach Anzahl der Streikenden und ihrer Rolle im Flughafen könnte die Bewegung zu Störungen im Flugverkehr führen, die weit über Genf hinausgehen. Was du dazu wissen musst:

Was ist passiert?

Rund 250 Angestellte und Gewerkschafter hatten sich bereits am Donnerstagmorgen vor dem Genfer Flughafen versammelt. Sie demonstrierten gegen die von der Geschäftsleitung angestrebte neue Lohnpolitik. Die Versammlung, zu der die Gewerkschaft VPOD aufgerufen hatte, fand im Freien auf der Abflugebene statt. Sie störte die Passagiere nicht, wie die Nachrichtenagentur sda berichtet.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind rund 1000 Beschäftigte von der neuen Lohntabelle betroffen, die unzufriedenen Beschäftigten drohen nun mit Streik. Die Geschäftsleitung ihrerseits verteidigt das neue Lohnmodell ohne automatische Progression. Die Löhne der Angestellten würden dabei an die Umsatzentwicklung angepasst werden. Sie versichert, dass es zu keinen Lohnkürzungen kommen wird.

Was ist für den Freitag geplant?

So soll der Streik am Freitag vonstattengehen:

Start: Freitag, 30. Juni, um 4 Uhr

Freitag, 30. Juni, um 4 Uhr So soll gestreikt werden: Die Gewerkschaft gibt vor, wie die Angestellten vorgehen sollten: «Ihr sollt euch als Streikende anmelden und die Kollegen dazu aufrufen, sich der Bewegung anzuschliessen. Ihr stempelt euch ein und verlasst euren Arbeitsplatz – in Uniform, wenn ihr eine trägt.»

Die Gewerkschaft gibt vor, wie die Angestellten vorgehen sollten: «Ihr sollt euch als Streikende anmelden und die Kollegen dazu aufrufen, sich der Bewegung anzuschliessen. Ihr stempelt euch ein und verlasst euren Arbeitsplatz – in Uniform, wenn ihr eine trägt.» So sollen sich die Streikenden verhalten «Schmückt eure Lastwagen, hört auf, Berichte und Formulare zu schreiben», so die Ansage der Gewerkschaft: Aber: «Ihr werdet Leben retten oder Brände löschen, wenn nötig. Aber die Verwaltungsarbeit wird völlig stillstehen. Die Kolleginnen und Kollegen, die Ferien haben, werden sich zum Versammlungsort begeben.»

«Schmückt eure Lastwagen, hört auf, Berichte und Formulare zu schreiben», so die Ansage der Gewerkschaft: Aber: «Ihr werdet Leben retten oder Brände löschen, wenn nötig. Aber die Verwaltungsarbeit wird völlig stillstehen. Die Kolleginnen und Kollegen, die Ferien haben, werden sich zum Versammlungsort begeben.» So wird mit Streikbrechern umgegangen: Diese sollen friedlich überzeugt und bei einer Absage in Ruhe gelassen werden.

Diese sollen friedlich überzeugt und bei einer Absage in Ruhe gelassen werden. Das Ende des Streiks: offen

Welche Folgen hat der Streik?

Mehrere alltägliche Tätigkeiten am Flughafen werden vom Streik betroffen sein, wie die Gewerkschaft mitteilt. Es werden auch jene Angestellte zum Streik aufgerufen, die für die Überwachung der Start- und Landebahnen, der Passagiere, die Wartung der Einrichtungen oder die Sicherheit auf dem Vorfeld verantwortlich sind. Auch die Feuerwehr und der Ambulanzbereich soll sich beteiligen.

«Nach unserer Einschätzung werden sich viele am Streik beteiligen, das wird zwangsläufig Folgen für die Passagiere haben und Flüge werden gestrichen.» Jamshid Pouranpir, Gewerkschaftschefin VPOD

Der Flughafen rechnet in den nächsten Tagen mit Störungen oder sogar mit einer kompletten Einstellung des Flugverkehrs. Passagieren wird geraten, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug einzutreffen. (watson.ch/fr)