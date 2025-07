Triengen LU darf Containersiedlung für Asylbeantragende nicht bauten

Der Standort der von der Gemeinde Triengen geplanten temporären Asylunterkunft, der Steinbären-Parkplatz, befinde sich in einer Grundwasserschutzzone, hiess es in der Mitteilung. Damit sei eine Bewilligung durch die kantonale Gewässerschutzfachstelle nötig.

Das Kantonsgericht Luzern hat die Baubewilligung für eine Containerunterkunft in Triengen aufgehoben. Grund dafür ist, dass keine gewässerschutzrechtliche Bewilligung des Kantons vorliege, teilte es am Dienstag mit.

So etwa hätte die Siedlung in Triengen aussehen sollen, wie die Küssnacht am Rigi im Bild. (Symbolbild)

So etwa hätte die Siedlung in Triengen aussehen sollen, wie die Küssnacht am Rigi im Bild. (Symbolbild) Bild: keystone

In den letzten Tagen gab es heftige Regenfällen in und um die chinesische Hauptstadt Peking.

Hier werden in der Schweiz am häufigsten Handys gestohlen

Seltenes Naturspektakel: Wasserhosen über dem Bodensee fotografiert

Am Bodensee wurden mehrere Wasserhosen gesichtet. Während Bootsführer besorgt sind, sprechen Experten von einem harmlosen, aber seltenen Wetterphänomen.

Wie aus dem Film Twister schlängelten sich am Dienstagmorgen zwei Wirbelstürme vom Himmel zum Bodensee hinab. Während einer dieser Wirbel länger als 15 Minuten über den See schwirrte, blies es den zweiten immer wieder fort. Das Boot der Feuerwehr Friedrichshafen gerät kurz in den Wirbel und verschwindet in einer Wolke, welche die Wasserhose hinterlässt. Die Feuerwehr Friedrichshafen bestätigt die Beobachtung: «Unser Boot war für eine Ausbildung auf dem See, als die Wasserhose kam. Passiert ist aber nichts.»