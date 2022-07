Bundesamt für Gesundheit plant Millionenkampagne für neues digitales Impfbüchlein

Er plädiert deshalb für eine private Lösung, die an der Schnittstelle der bereits vorhandenen Daten andockt, wie sie kürzlich eine Machbarkeitsstudie der Berner Fachhochschule skizziert hat. Dahinter stehen der Ärzteverband FMH, der Apothekerverband Pharmasuisse, HCI Solutions, Interpharma und die Genossenschaft Midata. Dieses Projekt könne dann der Bund finanzieren, findet Huber. (aargauerzeitung.ch)

An diesen Plänen gibt es wiederum Kritik. «Glaubt jemand im Ernst, dass das BAG das schaffen wird?», höhnte Felix Huber, Präsident der Medix Ärztenetze, auf der Plattform Medinside. Er bezweifelt, dass die rechtlichen und finanziellen Hürden des elektronischen Patientendossiers innert nützlicher Frist zu meistern sind. Jetzt würden nicht eingehaltene Versprechen durch neue, noch schönere Versprechungen ersetzt.

Die Aufklärungsarbeit dürfte diesbezüglich tatsächlich gefragt sein. Nach dem Debakel um Meineimpfungen.ch ist das Vertrauen in die Digitalkompetenz des Bundes stark angekratzt.

«Mit dem Impfmodul im elektronischen Patientendossier soll in der Schweiz wieder ein nationaler digitaler Impfausweis zur Verfügung stehen.»

«Das EPD ist in der Bevölkerung noch weitestgehend unbekannt», sagt Adrian Kammer, Leiter Sektion Gesundheitsinformation und Kampagnen im BAG. Zuerst solle die Bevölkerung erfahren, dass es überhaupt ein elektronisches Patientendossier gebe.

Die entsprechende Ausschreibung in der Beschaffungsplattform des Bundes trägt den Titel «Sensibilisierungskampagne elektronisches Patientendossier (EPD)» und darf maximal 6.05 Millionen Franken kosten. Interessenten konnten sich bis Anfang Juli bewerben. 5.1 Millionen Franken sind für die Planung und die Umsetzung einer nationalen Kampagne angedacht, hinzu kommen 950'000 Franken für die «Kommunikationsunterstützung» der Geschäftsstelle E-Health Suisse. Das Budget deckt den Zeitraum von drei Jahren ab.

Der Bund greift aber noch weiter ein, damit das EPD nicht zu einem weiteren digitalen Rohrkrepierer wird – zumindest kommunikationstechnisch: Noch bevor die Eckpunkte der Gesetzesrevision überhaupt abgesteckt sind, nimmt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sechs Millionen Franken in die Hand, um das elektronische Patientendossier in der Bevölkerung bekannt zu machen.

Doch es harzt nicht nur wegen des kantonalen Flickenteppichs. Seit 2010 schrauben Bundesrat und Parlament an den gesetzlichen Grundlagen herum. Vor fünf Jahren trat dann das entsprechende Gesetz in Kraft. Offensichtlich taugt dieses aber «für eine erfolgreiche Einführung und Verbreitung» der digitalen Lösung nicht, wie der Bundesrat selbst kürzlich feststellte.

Mittlerweile gibt es in den Kantonen zehn Anbieter von solchen Patientendossiers, die ihre Lösungen alle unterschiedlich vorantreiben. Die Finanzkontrolle bezweifelte im Februar 2020, dass dieser Wildwuchs zu effizienten Ergebnissen führt. «Die föderalistische Struktur des Gesundheitswesens und die verschiedenen involvierten Akteure erschweren die Einführung des elektronischen Patientendossiers.» Sie bemängelte weiter, dass eine übergeordnete Stelle fehle und die «langfristige Zielerreichung» gar in Frage gestellt sei.

Es harzt, wie so oft bei Innovationen im Schweizer Politbetrieb, beim Föderalismus. Das elektronische Patientendossier ist dabei keine Ausnahme. Das eigentliche Ziel des sogenannten EPD ist simpel: Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitsfachpersonen sollen digital auf alle nötigen Informationen zugreifen können: welches Medikament die behandelnde Ärztin verschrieben hat, an welchen Allergien der Patient leidet oder welche Impfungen bereits verabreicht worden sind.

Kaum jemand kennt es. Und doch soll es 2023 die gescheiterte Plattform Meineimpfungen.ch integrieren: das elektronische Patientendossier. Mit sechs Millionen Franken will der Bund dessen Popularität steigern.

