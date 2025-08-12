sonnig31°
DE | FR
burger
Schweiz
Mobilität

Sparbillett Flex: Neues Ticket bei der SBB erlaubt Stornierung

SBB Tickets
Das neue Angebot soll spontane und preiswerte Reisen fördern.Bild: keystone/christian beutler

Für mehr Spontanität: SBB lanciert «Sparbillett Flex»

Die SBB und SwissPass überarbeiten ihr Angebot bezüglich Sparbillette: Das neue «Sparbillett Flex» erlaubt es, günstig zu reisen und gleichzeitig auf veränderte Reisepläne zu reagieren.
12.08.2025, 14:1612.08.2025, 15:05
Mehr «Schweiz»

Die SBB überarbeiten ihr Angebot an vergünstigten Zugtickets. Mit dem neu eingeführten «Sparbillett Flex» erhalten Kundinnen und Kunden künftig die Möglichkeit, rabattierte Billette vor der Abfahrt teilweise zu stornieren.

Rückerstattung bei kurzfristiger Planänderung

Das «Sparbillett Flex» funktioniert weitgehend analog zu den bekannten Sparbilletten: Es ist kontingentiert, an bestimmte Verbindungen und Reisezeiten gebunden und ausschliesslich digital erhältlich.

Neu ist jedoch, dass eine Stornierung bis zur planmässigen Abfahrt möglich ist. In diesem Fall werden 50 Prozent des Kaufpreises rückerstattet, ohne dass ein spezifischer Grund angegeben werden muss.

Mit der neuen Option reagiert die Alliance SwissPass auf die gestiegene Nachfrage nach flexibleren Erstattungskonditionen. Laut Umfragen wünschen sich mehr als 60 Prozent der Sparbillett-Kundschaft eine grössere Flexibilität.

Sparbillette sind seit ihrer Einführung ein wichtiges Instrument zur Auslastungssteuerung im öffentlichen Verkehr. Sie ermöglichen es, Reisende gezielt auf weniger ausgelastete Verbindungen zu lenken und so die Kapazitäten effizienter zu nutzen.

Im Gegenzug erhalten Kundinnen und Kunden teilweise deutliche Preisnachlässe gegenüber dem Normaltarif. Ab sechs Monate vor dem Reisetag können Tickets gebucht werden – je früher, desto günstiger. Bisher bedeutete dies allerdings, dass man an den gebuchten Reisezeitpunkt und die Züge gebunden war. (les)

Mehr zur SBB:

Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 26
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wildberry-Lillet im Speisewagen und Beats über die Zugdurchsage? SBB landet TikTok-Hit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
ManUnited will 120-Millionen-No-Name +++ Isak will nie mehr für Newcastle spielen
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
Karin Keller-Sutter: «Innert Minuten war klar: Der Deal ist Trump egal»
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
Medien-Professor über Albert Rösti: «Wir können ihn nur beim Wort nehmen»
Bei der Halbierungsinitiative, über die das Stimmvolk voraussichtlich 2026 abstimmt, könnte es knapp werden. Das zeigt die watson-Umfrage. Medienwissenschaftler Manuel Puppis sagt, wie es um die SRG steht und warum auch private Medienhäuser eine starke SRG brauchen.
44 Prozent der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer würden heute «Ja» oder «Eher ja» bei der Halbierungsinitiative stimmen. Überrascht Sie dieses Ergebnis?
Manuel Puppis: Nein, überraschend ist eher, dass die Umfrage schon heute eine deutliche Nein-Mehrheit zeigt. Initiativen starten häufig mit breiter Zustimmung, die dann während des Abstimmungskampfes schwindet.
Zur Story