sonnig27°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Die SBB wollen Äste und Personen in Gleisnähe mit Kamera erkennen

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Bild: keystone

Die SBB wollen Äste und Personen in Gleisnähe mit Kamera erkennen

07.08.2025, 16:1107.08.2025, 16:11
Mehr «Schweiz»

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB wollen Personen in Gleisnähe und Gegenstände auf den Gleisen künftig früher erkennen: Dazu testen sie im Raum Zürich ein System für Hinderniserkennung. Auf einer S-Bahn-Lokomotive werden eine Kamera, ein Radar, eine Wärmebildkamera und ein GPS-Empfänger installiert.

Den Test mit dem Erkennungssystem startet am Freitag, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. Ziel sei es, die Sicherheit im Bahnbetrieb weiter zu erhöhen. Wenn etwa bei einem Unwetter Äste und andere Gegenstände auf den Gleisen landen und nicht rechtzeitig erkannt würden, könne dies zu Schäden und Verspätungen führen.

Der Test findet während eines Jahres statt. Im Einsatz stehen wird das Erkennungssystem auch bei Nebel, Schnee oder Regen, im Rangierbereich und in Tunneln.

System kann Personen aufzeichnen

Das Erkennungssystem erfasst aber nicht nur Äste, sondern kann auch Personen filmen, die auf einem Perron auf die S-Bahn warten. Die SBB betonen aber, dass die erfassten Daten wieder gelöscht würden.

Der Datenschutz sei gewährleistet, etwa durch Zugangsbeschränkungen und Datenverschlüsselung. Die SBB und Siemens Mobility, welche die Technik bereitstellt, werten die Daten laufend aus. (sda)

Mehr zur SBB:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 26
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
SBB-CEO Vincent Ducrot über die Digitalisierung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
3
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
«Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
Meistgeteilt
1
Treffen mit Selenskyj und Putin nur unter Bedingungen möglich
2
Hamas-Tunnel im Gebiet der Stadt Gaza zerstört ++ Gaza-Einnahme könnte halbes Jahr dauern
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
Noel von Grünigen tritt zurück +++ Fernandes nach Tätlichkeit drei Spiele gesperrt
5
Bangladeschs Übergangsregierung kündigt Wahl für Februar an
Post erhöht ab nächstem Jahr die Preise für Päckli und passt Leerungszeiten an
Die Post darf ihre Preise für das Jahr 2026 nicht im geplanten Mass erhöhen. Zu diesem Schluss kommt der Preisüberwacher. Unter anderem werden die geplanten Preiserhöhungen für A- und B-Post nicht umgesetzt.
Zur Story