Autonome Autos im Furttal: Schon bald für die Bevölkerung nutzbar

Selbstfahrende Autos sollen schon bald für die Bevölkerung verfügbar sein

20.11.2025, 13:4920.11.2025, 13:49

Der Bund hat die Bewilligung für selbstfahrende Autos im Furttal erteilt. Vorerst sitzt aber noch ein Fahrer zur Sicherheit am Steuer.

Ein Nissan WeRide Elektroauto, welches spaeter als selbstfahrendes Autos im oeffentlichen Verkehr im Furttal eingesetzt werden soll, faehrt mit einem Fahrer im Pilotgebiet fuer die Kartierung des Stre ...
Ein Nissan-WeRide-Elektroauto, das später autonom im öffentlichen Verkehr im Furttal fahren soll, ist im August 2025 mit Fahrer zur Kartierung der Strecke unterwegs.Bild: KEYSTONE

«Da kommt jetzt etwas neues, das ist ein besonderer Tag für die Mobilität der Zukunft», sagte die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) am Donnerstag vor den Medien.

Regierungsraetin Carmen Walker Spaeh spricht.waehrend einer Medienkonferenz zu &quot;Arbeit und Gesundheit im Wandel&quot; am Dienstag, 3. Juni 2025 in Zuerich. Die Zuercherinnen und Zuercher fallen z ...
Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP).Bild: KEYSTONE

Vorerst finden während mehrerer Wochen Trainingsfahrten auf den Strassen statt. Danach soll die Testphase ohne Sicherheitsfahrer starten. Die Pilotregion reicht von Regensdorf bis Killwangen AG.

Die Bevölkerung wird die selbstfahrenden Autos voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 nutzen können. Dann stünden vorerst drei Autos zur Verfügung, die über eine App kostenpflichtig bestellt werden können.

Am Projekt beteiligt sind die SBB, die Kantone Aargau und Zürich sowie das Swiss Transit Lab. Zürich zahlt 3,8 Millionen Franken, Aargau ab 2026 1,9 Millionen. Die SBB steuern 1 Million pro Jahr, Die maximale Projektdauer beträgt fünf Jahre. (sda)

