Nach Felssturz: Brünigpassstrasse ab 24. November 2025 wieder ganz offen

Brünigpass ist ab Montag wieder vollständig befahrbar

20.11.2025, 14:4420.11.2025, 14:44

Nach rund vier Monaten Bau- und Sanierungsarbeiten wird die Brünigpassstrasse am nächsten Montag wieder vollständig freigegeben. Ein Felssturz in der Ochsenwaldkurve im Kanton Obwalden hatte im Juli die Strassensperrung ausgelöst.

Der Fels musste gesichert werden.Bild: keystone

Mit dem Ende der Sanierungsarbeiten an der Felswand bei der Ochsenwaldkurve sei der Brünigpass ab 24. November, 16:00 Uhr, wieder in beiden Richtungen ohne Einschränkungen befahrbar, teilte das Bundesamt für Strassen Astra am Donnerstag mit.

Seit dem Blockschlag im Juli war die bergseitige Fahrspur gesperrt, der Verkehr wurde einspurig mit Ampel und Verkehrsdienst geführt.

Der Verkehr wurde wechselseitig geführt.Bild: keystone

Insgesamt wurden laut dem Astra rund 10'000 Kubikmeter Gestein abgetragen, um die Sicherheit im Bereich der Ochsenwaldkurve zu gewährleisten. Dank einem Zweischichtenbetrieb seien die Arbeiten drei Wochen früher als geplant beendet, hiess es im Communiqué.

Im Frühling folgen noch Begrünungs- und Rückbauarbeiten im Waldgebiet. Diese würden den Verkehr allerdings nicht beeinträchtigen, hiess es weiter. (sda)

An der Brünigpassstrasse muss ein Fels weggesprengt werden
