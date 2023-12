Das Zürich Openair gibt erste Acts bekannt – und eine Überraschung

Das Zürich Openair hat schon eine erste Ladung an Acts bekannt gegeben, die im Sommer 2024 auf der Bühne stehen.

Das Organisationskomitee verkündete ausserdem, dass das Festival neu an zwei Wochenenden stattfinden wird: am 23. und 24. August und eine Woche später am 30. und 31. August 2024.

Programm (bisher):

Weekend 1

Sam Smith

Macklemore

Louis Tomlinson

Raye

Loyle Carner

Dennis Lloyd

Zoe Wees

The Blaze

Whomadewho Live

Weekend 2

Sido

Jorja Smith

Rin

James Arthur

Aurora

Lost Frequencies

Marc Rebillet

Kenya Grace

Bereits jetzt gibt es im Onlineshop Early-Bird-Tickets ab 219.- Franken zu kaufen.

(anb)