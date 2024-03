Das Zürich Openair gibt weitere Acts bekannt

Mehr «Schweiz»

Das Zürich Openair hatte letztes Jahr ziemlich viel Pech – einige Konzerte konnten aufgrund eines Unwetters nicht stattfinden und es gab sogar Verletzte. Wir freuen uns deshalb umso mehr auf die diesjährige Ausgabe des Zürcher Openairs.

Wann und wo

Durchgeführt wird das Festival wie immer in Glattbrugg. Das Organisationskomitee verkündete ausserdem, dass es neu an zwei Wochenenden stattfinden wird: am 23. und 24. August und eine Woche später am 30. und 31. August 2024.

Anreise

Wer mit dem ÖV anreist, kann entweder am Bahnhof Glattbrugg aussteigen oder bis zur Tramhaltestelle Rümlang, Bäuler fahren. Von da aus erreicht man das Gelände zu Fuss in wenigen Minuten. Gegen Vorweisen deines Tickets fährst du in den ZVV-Zonen 110 und 121 gratis. Für jene, die mit dem Auto anreisen, wird nicht extra ein Parkplatz zur Verfügung gestellt.

Programm (bisher):

Weekend 1

Sam Smith

Macklemore

Louis Tomlinson

Raye

Loyle Carner

Dennis Lloyd

Zoe Wees

The Blaze

WhoMadeWho Live

Martin Garrix

Giant Rooks

John Summit

Chris Stussy

Naomi Lareine

Valentina Vivace

Eileen Alister

Armin Van Buuren

Milky Chance

Stephan Bodzin Live

Joris Voorn

Miss Monique

Nemo

Gigi

Weekend 2

Sido

Jorja Smith

Rin

James Arthur

Aurora

Lost Frequencies

Marc Rebillet

Kenya Grace

Peggy Gou

Kölsch

Kevin de Vries

Chris Avantgarde

Caroline Alves

Kygo

Anne-Marie

Trettmann

Kaffkiez

Artbat

Nora en Pure

Nto Live

Agents of Time

Mimiks & Lcone

Luuk

Tickets

Es gibt in allen Kategorien noch Tickets zu kaufen. Sogar Early-Bird-Tickets – die kosten 219.- Franken pro Wochenende. Das VIP-Package gibt's für 349 Franken.

(anb)