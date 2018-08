Schweiz

Neues Logo für Negro Rhygass – aber der Name bleibt



Die Basler Fasnachtsgruppe Negro-Rhygass will ihr Logo überdenken. Dies ist bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend entschieden worden, berichtet 20 Minuten. «Die Negro-Rhygass ist ein in jeder Hinsicht neutraler Verein, dessen Mitglieder Rassismus in jeglicher Form verurteilen», hiess es bei der Versammlung. Den Namen will man allerdings beibehalten.

bild: twitter

Das Logo besteht aus einer Karrikatur eines Schwarzen in Bastrock, mit Arm- und Beinringen und einem Knochen in den Haaren. Es war von Schwarzen als herablassend und verletzend kritisiert worden. Wann ein neues Logo zu erwarten ist, sei aber noch nicht absehbar.

