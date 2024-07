Taylor-Swift-Hype im Zürich: Polizei sperrt Gebiet um Letzigrund weiträumig ab

An den Konzerttagen von Taylor Swift am Dienstag und Mittwoch nächste Woche in Zürich gelten weiträumige Fahrverbote. Die Stadtpolizei Zürich wird vor Ort präsent sein.

Das gab es so wohl noch nie: Wegen des erwarteten Menschenauflaufs für die Konzerte von US-Popstar Taylor Swift sperrt die Stadt Zürich das Gebiet um das Stadion Letzigrund nächsten Dienstag und Mittwoch weiträumig ab. Ein Dutzend Strassen werden teilweise nicht mehr befahrbar sein, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte.

Superstar Taylor Swift kommt bald in die Schweiz. Bild: keystone

In der Sperrzone liegen unter anderem das Einkaufszentrum Letzipark und das Freibad Letzigraben. Von Sonntag bis Donnerstag sind die Baslerstrasse und die Herdernstrasse direkt beim Stadion nicht befahrbar.

Nicht ohne Ticket zum Stadion

Personen ohne Tickets rief die Stadtpolizei auf, nicht zum Stadion zu gehen. Bei anderen Konzerten von Swift versammelten sich teilweise tausende Fans vor den Stadien. Zudem sind Strassen und Trottoirs beim Stadion auch für Fussgänger gesperrt. Dieser «Sicherheitsbereich» werde durch den Veranstalter kontrolliert, hiess es weiter.

Allein an den Konzerten dürften bis zu 50'000 Personen pro Tag dabei sein. Diese sollen den ÖV benutzen. Vor 10 Uhr darf niemand vor dem Stadion anstehen, campieren ist verboten.

Aufgrund des im Voraus nicht bestimmbaren Verkehrs- und Personenaufkommens werde die Stadtpolizei Zürich flexibel agieren und ein entsprechendes Verkehrskonzept oder Personenlenkungsmassnahmen auslösen. Um das Stadion wird es ein erhöhtes polizeiliches Sicherheitsaufgebot geben. (dab/sda)