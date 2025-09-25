wechselnd bewölkt10°
SBB-Störung zwischen bei Winterthur: Diese Züge sind betroffen

Grössere ÖV-Einschränkung bei Winterthur – diese Linien sind betroffen

25.09.2025, 07:5625.09.2025, 07:59

Bei einigen Pendlern in der Ostschweiz ist am Donnerstagmorgen Geduld gefordert: Auf der Strecke Winterthur – Frauenfeld ist der Bahnverkehr zwischen Winterthur und Oberwinterthur unterbrochen, wie die SBB schreiben. Grund dafür ist ein Personenausfall. Betroffen sind die Linien IC8, IC81, IR75, S11, S24, S29 und S30.

Laut den SBB wird die Einschränkung mindestens bis 10 Uhr dauern. Bis dahin ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. (dab)

