Schwägalp-Lawine: Polizei will Suche nach Verschütteten wiederaufnehmen



Schwägalp-Lawine: 75 Menschen ins Tal gebracht ++ Heute soll Suche weitergehen

Eine rund 300 Meter breite Lawine ist am Donnerstag auf der Schwägalp niedergegangen. Die Schneemassen verschütteten Autos und drangen ins Hotel Säntis ein. Drei Personen wurden verletzt.

In der Nacht hat die Polizei 75 Menschen ins Tal gefahren. Meldungen über Vermisste lagen den Behörden keine vor.

Die Restaurant- und Hotelgäste, die die Schwägalp hätten verlassen wollen, seien in der Nacht mit Bussen ins Tal gefahren worden, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitagmorgen mit. Insgesamt seien 75 Personen ins Tal gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA. Zudem sei ein Ferienhaus in dem Gebiet vorsichtshalber evakuiert worden. 30 Hotelgäste und elf Angestellte befänden sich weiterhin auf der Alp in Sicherheit. Die Strasse zum Ferienort bleibt gesperrt.

Aufgrund der starken Schneefälle und der Lawinengefahr hatten die Bergungsmannschaften die Absuche des Lawinenkegels am Donnerstagabend eingestellt. Bislang liegen der Polizei laut Mitteilung keine Meldungen über vermisste Personen vor.

Lawinenniedergang auf der Schwägalp. Das neue Hotel Säntis direkt neben der Talstation ist davon betroffen. https://t.co/QDMLoK7Opl — Stefan Schmid (@StefanSchmid78) 10. Januar 2019

Weitere Suche nach möglichen Opfern

Die Polizei will die Suche am Freitagmorgen dennoch fortsetzen, sofern es die Lawinensituation und die Wetterbedingungen erlauben würden, heisst es in der Mitteilung. Anschliessend würden die Schneeräumung und Fahrzeugbergungen erfolgen. Der genaue Zeitpunkt sei abhängig von der Wetter- und Lawinensituation vor Ort.

Eine rund 300 Meter breite Lawine war am Donnerstag auf der Schwägalp niedergegangen. Die Schneemassen verschütteten mehrere Autos und drangen ins Hotel Säntis ein. Drei Personen wurden verletzt. Sie wurden ins Spital gefahren und sowohl medizinisch als auch psychologisch betreut.

Mehrere Meter hohe Lawine

Spezialisten der alpinen Rettung suchten mit Lawinensuchhunden und technischen Geräten - etwa Sondierstangen - in dem mehrere Meter hohen Lawinenkegel. Der Notruf wegen des Lawinenabgangs war am Donnerstag um 16.30 Uhr eingegangen. Sofort wurden Einsatzkräfte aufgeboten.

Aufgrund erster Erkenntnisse hat sich eine Lawine am Hang gegenüber des Hotels Säntis auf der Schwägalp gelöst. Die Schneemassen drangen bis zur Bushaltestelle vor dem Hotel und verschütteten mehrere Autos und Teile des Restaurants.

Augenzeuge berichtet

Das St.Galler Tagblatt zitiert einen Augenzeugen, der im Hotelrestaurant war, als die Lawine niederging: «Es gab einen Riesenlärm, und im hinteren Bereich drangen die Schneemassen ins Restaurant ein.»

Zum Zeitpunkt des Lawinenniederganges hätten sich nur wenige Gäste im Restaurantbereich befunden, berichtet der Mann weiter. Ein Postauto, das vor dem Hotel stand, sei an den Eingangsbereich des Hotels gedrückt worden. Auf dem Schwägalp-Parkplatz seien zudem mehrere Autos zu sehen, die aufs Dach gedreht wurden. (whr/cma/mlu/sda)

