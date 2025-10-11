recht sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Palästina

Rund 2000 Personen an unbewilligter Pro-Palästina-Demo in Bern

epa12446753 People hold banners and wave Palestinian flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025. EPA/PETER KLAUNZER
Die Demonstration in Bern fand trotz fehlender Bewilligung statt.Bild: keystone

Rund 2000 Personen an unbewilligter Pro-Palästina-Demo in Bern

11.10.2025, 15:2911.10.2025, 15:29

Auf dem Berner Bahnhofplatz haben sich am Samstag schätzungsweise 2000 Menschen versammelt, um gegen den Gaza-Krieg zu demonstrieren. Die Polizei markierte grosse Präsenz, der Verkehr war zum Teil präventiv eingeschränkt.

In Bahnhofsnähe wurde der Verkehr umgeleitet, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. «Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent.

epa12446751 People hold banners in the colors of the Palestinian flag and wave flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025. EPA/P ...
Die Demonstrations-Teilnehmer führten zahlreiche Palästina-Flaggen mit.Bild: keystone

Am Bahnhof und in der Altstadt war die Polizeipräsenz massiv, auch Korps aus anderen Kantonen standen im Einsatz. Das Bundeshaus war weiträumig abgesperrt und mit einem mobilen Schutzzaun abgeriegelt. Zudem stand ein Wasserwerfer bereit.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien.

Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht. Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab. (sda)

Review
SVP-Fischer gegen SP-Roth – in der Nahost-«Arena» flogen die Fetzen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rückblick auf das Jahr nach dem 7. Oktober
1 / 32
Rückblick auf das Jahr nach dem 7. Oktober
7. OktoberIm Morgengrauen des jüdischen Feiertags Simchat Tora startet die islamistische Terrororganisation Hamas einen Grossangriff auf das umliegende Gebiet in Israel. Mehrere Tausend Raketen werden aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Mehrere tausend Terroristen überwinden die Grenzbefestigungen und töten an einem Musikfestival und in mehreren Ortschaften wahllos Soldaten und vor allem Zivilisten. Bild: Ein Zimmer in einem Haus im Kibbuz Kfar Aza nach dem Angriff der Hamas. ... Mehr lesen
quelle: keystone / abir sultan
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Israel und Palästina Kundgebungen in Basel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas +++ Ärzte ohne Grenzen fordert mehr Hilfsgüter
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
3
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
4
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
5
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Erkennt man alkoholfreies Bier am Geschmack?
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
Das «Paradies», bestbewertetes Badener Restaurant, ist zu. Geschäftsführer und Küchenchef Niklas Schneider spricht über die Gründe. Wie geht es nun weiter mit dem Haus?
«Breaking News», heisst es auf der Website des «Paradies.» Es sind keine guten Nachrichten, die vermeldet werden. «Liebe Gäste, Freunde und Unterstützer unseres Hauses. Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass wir unser Restaurant ab sofort schliessen.»
Zur Story