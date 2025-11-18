recht sonnig-1°
Post erzielt in den ersten neun Monaten 2025 weniger Betriebsgewinn

Post erzielt in den ersten neun Monaten 2025 weniger Betriebsgewinn

18.11.2025, 09:45

Die Post hat in den ersten neun Monaten per Ende September 2025 ein Betriebsergebnis von 183 Millionen Franken erzielt. Das sind 58 Millionen Franken weniger als in der Vorjahresperiode.

Die versendete Briefmenge von Januar bis Ende September ist um 4,3 Prozent zurückgegangen. Bild: KEYSTONE

Den Konzerngewinn konnte die Post bis Ende des dritten Quartals hingegen um 7 Millionen auf 193 Millionen Franken steigern, wie die Post am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Postfinance habe das Ergebnis des gesamten Konzerns massgeblich gestützt.

Wie erwartet sei die Briefmenge um 4,3 Prozent weiter zurückgegangen. Dies wirke sich deutlich auf das Gesamtergebnis aus. Auch die Zahlungen am Schalter sanken laut Post um weitere 9,2 Prozent.

Die Post lieferte in den ersten neun Monaten 2025 mehr Pakete aus (+3,5 Prozent) und beförderte mehr Fahrgäste in den Postautos, wie es weiter hiess. (sda)

