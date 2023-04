Wo man in Zürich und Wien hinschaut: Pubers Namen ist präsent. Bild: watson/rar

Guerilla-Aktion beim Cypher: Lächelnder Gast entpuppt sich als «Puber» – und sprüht los

Mehr «Schweiz»

Die Rapperinnen und Rapper haben an der gestrigen SRF Bounce Cypher im brandneuen Studio gespittet, was das Zeugs hält. Ganz nebenbei fand noch ein wichtiges kulturhistorisches Ereignis statt: Der Sprayer Puber, dessen Namen hunderte Wände von ganz Zürich und Wien zieren, vertagte das Studio.

Während der Schaffhauser Rapper Sulaya «Fentanyl» auf «Gefühl» und «Glatze» auf «Batze» reimt, nickt ein Zuhörer im Hintergrund hingebungsvoll mit. Der Mann hat eine stattliche Figur, eine gerade Haltung und trägt ein weisses Cap und T-Shirt mit der Aufschrift «Purehate».

Meistens schaut er ernst in die Kamera, manchmal muss er die Hände verwerfen, weil ihn die Lines von Sulaya so hypen und ab und an lächelt er verschmitzt in die Kamera.

Puber (links) und Sulaya (rechts) im SRF Bounce Cypher-Studio. Screenshot: YouTube/srf bounce

Während Sulaya etliche Male «Ja ich mach' das, ja ich mach' das» rappt, dreht sich der Mann im Hintergrund um und nimmt eine Spraydose, die er hinter seiner Jacke versteckt hat, hervor. Er hebt das Cypher-Schild, welches befestigt an zwei Seilen in der Luft hängt und sprayt ein fettes «P» an die Wand. Darauf folgt ein «U»…

«PUBER»!

Danach macht der Sprayer ein Peace-Zeichen in die Kamera, lacht, umarmt Sulaya und verlässt das Studio.

Puber nach seiner vollendeten Aktion. Bild: Screenshot YouTube

Reaktionen im Studio

Der ehemals meistgesuchte und mehrfach inhaftierte Sprayer von Europa war also am Cypher 2023. Die Reaktion von Mira Weingart, welche selbst als SRF Virus Host fungiert, lässt erahnen, dass auch sie von der Aktion überrascht war. Flugs nimmt sie das Ereignis mit ihrer Handykamera auf.

Im ersten Moment scheint Weingart überrumpelt von der Aktion. Bild: Screenshot YouTube

Daraufhin muss die SRF-Virus-Moderatorin schmunzeln. Bild: Screenshot YouTube

Schlussendlich hält sie das Ereignis mit ihrer Handykamera fest. Bild: screenshot youtube

Auch die anderen Gäste sind amüsiert von der Aktion. Der Moderator Pablo Vögtli kommentiert die Aktion mit dem mehrfachen Sagen von «Es wurde ‹gehiphopt› im Studio.»

Das sagt SRF

watson hat bei SRF nachgefragt, ob sie von der Aktion im Vorfeld wussten. Dieses antwortet: «SRF Bounce hatte bis zum Zeitpunkt der Aktion keinerlei Vorkenntnisse, dass während des Events ein Tag im Cypher-Studio angebracht werden würde. Die Person, die im Video zu sehen ist, kam in Begleitung eines Rappers.»

Wie wird das Graffiti entfernt oder hat sich Puber nun auch im Leutschenbach verewigt? SRF sagt: «Bei der angesprayten Fläche handelt es sich um eine Molton-Wand. Deshalb kann das Tag mit Leichtigkeit entfernt werden und wird nächstes Jahr am SRF Bounce #Cypher24 nicht mehr zu sehen sein.»

Puber selbst wollte auf Anfrage von watson keine Stellung nehmen.

Wer ist Puber?

Puber ist ein Zürcher Sprayer, dessen Zenit seiner Bekanntheit wohl um die Jahre 2014 bis 2016 liegt. Seine Bekanntheit erlangte er damals durch Schlagzeilen über verschiedene Verhaftungen und Gerichtsprozesse in der Schweiz und in Österreich.

Puber 2016 vor Prozessbeginn am Straflandesgericht in Wien. Er wurde wegen Diebstahls angeklagt. Bild: Keystone/apa

Puber taggt meistens seinen eigenen Namen an die Wand. Seine Werke 2016 in der Wiener «Ho Gallery» in Form einer Ausstellung mit dem Namen «Staatsfeind Nr.1» ausgestellt.

Ein Besucher an der Ausstellung in Wien. Bild: Keystone/EPA

(jub)